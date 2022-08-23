«الشارقة للتعليم»: برامج تأهيلية في مجال ريادة الأعمال لطلبة الحلقتين «2 و3»

أفاد رئيس مجلس الشارقة للتعليم، الدكتور سعيد مصبح الكعبي، بأن المجلس يعمل خلال الفترة الحالية على برامج تعزيز مهارات الطلبة في مجال ريادة الأعمال، باعتباره أحد القطاعات المهمة القادمة مستقبلاً، لاسيما في ظل تراجع حجم الوظائف المتاحة، مشيراً إلى أن البرامج تستهدف طلبة التعليم العام والخاص من سن 16 إلى 18 (طلبة الحلقتين الثانية والثالثة).

وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم»، على هامش حفل تكريم طلبة برنامج «مستثمرون»، الذي نظمه المجلس بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، إن برنامج «مستثمرون» يُعد مساحة جديدة من توجيه الطاقات والبرامج نحو قطاع طلبة المدارس من خلال إشراكهم في برنامج تدريبي يعمل على تحقيق العديد من الرؤى والمعطيات الرامية إلى تأهيل الطلبة في مجال ريادة الأعمال.

وأضاف: «هذه المبادرة تعد الثالثة لنا في مجال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة، فقد بدأنا مع (رواد) والدائرة الاقتصادية، واليوم أول شراكة مع (شراع)، ومن الضروري أن نستفيد من الإمكانات الموجودة في مختلف الجهات بإمارة الشارقة، حتى نكمل ما نحتاجه منهم».

وتابع الكعبي: «أحد القطاعات المهمة القادمة هو ريادة الأعمال، واليوم بدأت الوظائف تقل وتضيق، ونتمنى ألا يكون الشاب مستهلكاً يقع في الديون، بل أن يخطط لحياته المالية، خصوصاً إذا كان تاجراً ويحقق لنفسه الدعم الاقتصادي».

وقال: «تم تكريم ثلاثة فرق من بين 39 طالباً مقسمين على تسع مجموعات، فاز منهم ثلاث مجموعات، لكن في رأيي كلهم فازوا لأنهم أفضل من كل الطلبة الذين لم يسعوا للتعلم»، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مكافآت مالية للفائزين ودعم فني، لأن المعرفة التي حصلها الطلبة مكلفة لو تم تحصيلها من جهة أخرى.

وأكد أن مجلس الشارقة للتعليم أحضر أفضل الخبراء من مجلس الشارقة لريادة الأعمال بهدف تقديم الدعم الفني للطلبة، لكن الدعم المالي يقدم في المشروع الذي أطلقناه مع رواد، حيث نقيم معرضاً سنوياً لريادة الأعمال، ويتم خلاله دعم الطلبة في عمل الأكشاك الخاصة بهم.

وأوضح أن المشروع سيعمل على رفع وعي الطلاب بريادة الأعمال كخيار مهني محتمل في ظل التجربة والبرنامج المتكامل الرامي إلى توفير فرصة للطلاب لتجربة رحلة ريادة الأعمال.

ويعمل البرنامج من خلال محاوره التدريبية، التي تأتي ضمن مبادرة مهارات، على تحفيز الجيل التالي من روّاد الأعمال وتنمية السلوك الريادي لدى طلاب المدارس من خلال المساعدة في إطلاق الأنشطة الريادية، وتعلم مهارات جديدة للمستقبل وفق مراحل عدة سيعمل البرنامج على إكسابها للطلبة المشاركين، والوصول بقدراتهم وطموحهم، في نهايته، إلى تأسيس مشروعات تجارية ناجحة.