جامعة الإمارات تستقبل 130 من أعضاء هيئة التدريس الجدد

نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة برنامجاً خاصاً لاستقبال أعضاء هيئة التدريس الجدد الذين تمّ التعاقد معهم للعام الجامعي 2022/2023 في مختلف التخصّصات العلمية في كليات الجامعة، البالغ عددهم 130 عضو هيئة تدريس، بحضور مدير الجامعة بالإنابة، الدكتور غالب الحضرمي البريكي.

ورحبت مدير إدارة الموارد البشرية بالجامعة، عائشة الظاهري، بأعضاء هيئة التدريس الجدد، وأعربت عن تطلّعها إلى مشاركتهم في تعزيز جهود الإبداع والابتكار لدى أبنائنا الطلبة.

وأشارت إلى أن جامعة الإمارات العربية المتحدة مؤسسة تعليمية رائدة بكل المقاييس وتُصنّف من ضمن الجامعات المرموقة عالمياً، إضافة إلى التصنيفات العالمية لمختلف التخصّصات العلمية، ما يعُزّز مكانتها بهدف ضمان إعداد كوادر وطنية وخريجين مؤهلين لمتطلبات واحتياجات سوق العمل بالدولة، وتوفير خدمات تعليمية وبحثية، وبيئة علمية ترقى إلى المعايير العالمية تُسهم في تعزيز الثروة المعرفية في المجتمع وتدعم المبادرات الوطنية.