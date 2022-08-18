«تاكسي دبي» تعزز خدمات النقل المدرسي لـ 24 ألف طالب

أكدت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات اتخاذ أعلى مستويات الجاهزية في قطاع النقل المدرسي لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022 – 2023، من خلال الحافلات المدرسية المزودة بأفضل التقنيات، لضمان توفير خدمات تنقل آمنة وسهلة لأكثر من 24 ألف طالب على مستوى إمارة دبي.

وأكدت تاكسي دبي، حرصها باعتبارها جهة حكومية رائدة في مجال توفير خدمات النقل المدرسي، على استثمار خبراتها الواسعة وإمكاناتها في سبيل تطوير خدمات آمنة ومستدامة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والمراقبة المعتمدة في إمارة دبي، في خطوة تعزز من جهودها لتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى الطلبة وأولياء الأمور في الإمارة.

وقالت المؤسسة إن عملياتها التطويرية لأسطول الحافلات وخدمات النقل المدرسي، تعكس التزامها المستمر تجاه المساهمة بفاعلية في ترجمة توجهات القيادة الرامية لتحقيق نقلة نوعية على مستوى قطاع النقل المدرسي والارتقاء به إلى مستويات متقدمة من الريادة والتميز. كما تبذل المؤسسة الجهود كافة للارتقاء بثقة الطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية، وذلك لتكون الخيار الأول لخدمات النقل المدرسي، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية الموجهة لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع من حولنا لتكون دبي واحدة من أسعد مدن العالم.

وتحرص «تاكسي دبي» على مواكبة جهود البحث والتطوير المستمرين لتجهيز أسطولها من الحافلات المدرسية بمنظومة متكاملة من أهم وأحدث الأنظمة التقنية المتطورة، ومنها كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار لضمان خلو الحافلة من الطلاب، وميزة إشعار الطوارئ للتواصل مع مركز التحكم، ونظام التتبع الإلكتروني للحافلة والطالب من خلال خاصية نظام تحديد الموقع العالمي (GPS) لتحديد مواقع الصعود والنزول من الحافلة، ونظام تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو (RFID). كما تتمتع الحافلات المدرسية بنظام للإطفاء الذاتي لحرائق المحرك، وجميعها متوافقة مع أعلى معايير الجودة والسلامة المتبعة محلياً وعالمياً.

كما يخضع جميع سائقي ومشرفي/مشرفات الحافلات لبرامج تدريبية مكثفة من قبل مدربين متخصصين ومعتمدين، لتدريبهم على ممارسة القيادة الآمنة والمسؤولة بما يتماشى مع تشريعات هيئة الطرق والمواصلات، التي تضع سلامة الطلاب على رأس أولوياتها، فضلاً عن دورات تدريبية حول كيفية التعامل أثناء الحالات الطارئة وتقديم خدمات الإسعافات الأولية وغيرها.