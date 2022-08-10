يوم مفتوح لجامعة حمدان بن محمد في «حتا المجتمعي»

نظَّمت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» يوماً مفتوحاً للفصل الدراسي المقبل في مركز حتّا المجتمعي، التابع لهيئة تنمية المجتمع. وجاء ذلك متابعةً للزيارة التفقدية التي أجراها الشهر الماضي نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، الفريق ضاحي خلفان تميم، للوقوف على سير العملية التعليمية وأنشطة الجامعة في المنطقة.

وقال رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الدكتور منصور العور، إن تنظيم اليوم المفتوح يأتي في إطار التزام الجامعة بتوفير السبل الضامنة لتمكين الدارسين، وتعزيز قنوات الاتصال معهم، وتعريفهم بالبرامج الأكاديمية التي تتيحها الجامعة، ورفدهم بالأدوات التي تعزز قدرتهم على تحقيق التميز المعرفي والأكاديمي والمهني، استلهاماً من الرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في إرساء دعائم البيئة المُثلى.