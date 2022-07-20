دراستان ترصدان أسباب تغيّب الأطفال المتكرر عن المدارس في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تقديم منح بقيمة 1.2 مليون درهم لتمويل 5 مشاريع بحثية مهمة في مجال تنمية الطفولة المبكرة بمشاركة باحثين وأكاديميين من مؤسسات التعليم العالي المحلية والعالمية، وذلك ضمن جهودها الرامية لتطوير وتنفيذ استراتيجية للبحوث والدراسات في مجال تنمية الطفولة المبكرة لتوجيه وضع سياسات مبنية على الأدلة ودعم التخطيط وتحسين الجودة، بهدف تمكين مسيرة التنمية الشاملة للأطفال وتعزيز رفاهيتهم منذ فترة الحمل وحتى سن الثامنة، بالتركيز على قطاعات رئيسية تتضمن الصحة والتغذية، وحماية الطفل، والدعم الأسري، إضافة إلى التعليم والرعاية المبكرين.

وتتناول المشاريع البحثية التي سيتم تمويلها، دراستين تستهدفان معرفة أسباب التغيب المتكرر عن المدرسة بين الأطفال الصغار في أبوظبي، حيث سيتولى الإشراف على الدراسة الأولى فريق بحثي من جامعة الإمارات العربية المتحدة يتألف من الدكتور كيلونغ تشانغ، باحث رئيسي، والدكتورة نجوى الحوسني، باحث رئيسي مشارك، والدكتورة غادة المرشدي، باحث رئيسي مشارك، بينما سيتولى الإشراف على الدراسة الثانية الدكتور برين أشداون من الجامعة الأمريكية في الشارقة.

ويشمل الدعم كذلك مشروعين بحثيين لتقييم معرفة وسلوكيات المهنيين العاملين في القطاع الصحي بما يتعلق بدعم الأطفال الصغار أصحاب الهمم وأسرهم في أبوظبي، حيث يشرف على المشروع الأول فريق بحثي من كلية الإمارات للتطوير التربوي بقيادة الدكتورة ميشيل كيلي، باحث رئيسي، الأستاذ الدكتور شالجان أريباتامانيل، باحث رئيسي مشارك، وأمينة الجسمي باحث رئيسي مشارك، والدكتورة كلوداغ موراي، باحث رئيسي مشارك، والدكتور بريان روش، باحث رئيسي مشارك، في حين يشرف على المشروع البحثي الثاني حول هذا الموضوع فريق علمي من جامعة الإمارات العربية المتحدة يضم كلاً من الدكتورة إيما بيرسون، باحث رئيسي، والدكتور رامي الرفاعي، باحث رئيسي مشارك والدكتورة راشيل التكريتي، باحث رئيسي مشارك، والدكتورة ماريا إفستراتوبولو، باحث رئيسي مشارك، والدكتور أشرف مصطفى، باحث رئيسي مشارك، والدكتور ماكسويل أوبوكو، باحث رئيسي مشارك، والأستاذة الدكتورة هالة الحويرص، باحث رئيسي مشارك، وأمنية غريب القحطاني، باحث رئيسي مشارك.

فيما يسعى المشروع البحثي الخامس إلى تقييم مدى تطور اللغة لدى الأطفال الذين يعانون من اضطرابات تطور اللغة والنطق، ويشرف عليه فريق بحثي من جامعة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الدكتور ديميتريوس نتيليثوس، باحث رئيسي، والدكتورة الكسندرا ماركيز، باحث رئيسي مشارك.

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