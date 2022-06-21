ذوو طلبة يدعون الإدارات المدرسية إلى تمديد مهلة رسوم التجديد

المصدر: مينا غالي - الشارقة

قال ذوو طلبة لـ«الإمارات اليوم»، إن مدارس أبنائهم أبلغتهم بأن قسم التسجيل سيحذف أسماء الطلاب الذين لم يتقدموا بطلب التجديد للعام الدراسي 2022-2023، داعية إياهم إلى الإسراع في سداد قيمة رسم التجديد.

وتابعوا أنها طالبتهم بتقديم طلبات لنقل أبنائهم في حال عجزهم عن السداد، وأمهلتهم حتى نهاية الأسبوع المقبل، كحدّ أقصى، مطالبين الإدارات المدرسية بالتعامل معهم بمرونة أكبر، ومراعاة ظروفهم.

وتضمنت رسائل إدارات المدارس الخاصة لذوي الطلبة دعوة إلى الإسراع في سداد رسوم تجديد التسجيل، أو تقديم طلبات لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، مشددة على أنها بصدد حصر أعداد الطلبة، واتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك.

وتُلزم اللوائح التنظيمية في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ذوي الطلبة بدفع 500 إلى 1000 درهم لحجز مقعد في المدرسة، لكل طالب، على أن يخصم المبلغ المدفوع من إجمالي الرسوم الدراسية، وهو ما يمكّن المدرسة من إحصاء أعداد الطلبة الملتحقين بها، وتحديد مدى قدرتها الاستيعابية لقبول آخرين.

وأكد مديرو مدارس خاصة لـ«الإمارات اليوم»، التزامهم باللوائح المتعلقة برسوم التسجيل، نظراً لحاجة المدارس لمعرفة موقفها من الأماكن المتاحة لديها، سواء بالنسبة للموجودين بالفعل أو لحديثي التسجيل، فيما أكد آخرون إتاحة وقت كاف لذوي الطلبة لسداد الرسوم.

وذكرت والدة طالبة في مدرسة تتبع المنهاج البريطاني «م. ن» أن المدرسة أخطرتها بأنه في حال التخلف عن حجز المقعد، سيحذف اسم الطالبة من قوائم الطلبة الملتحقين بالمدرسة.

واستغربت من «استخدام هذه الطريقة مع طلبة موجودين في المدرسة منذ مرحلة رياض الأطفال»، مطالبة بنوع من المرونة في التعامل مع الآباء.

وسأل والد طالبين في الصفين الأول والرابع (أبوأحمد): «كيف تكون طريقة تعامل إدارة المدرسة مع الطالب هي صدور قرار بشطب اسمه من الكشوف في حال تعذر على ذويه سداد قيمة حجز المقعد؟».

واقترح أن تلقي إدارة المدرسة نظرة على التزام ذوي الطالب المالي خلال السنوات السابقة «قبل أن توجه إليهم رسالة من هذا النوع».

من جانبها، قالت مدير مدرسة دولية، فاطمة بو مويس، إن «المدرسة تتعامل وفقاً للائحة التي تنص على أنه في حال عدم التزام الطالب بسداد رسوم التسجيل، تُعطى الأولوية للطالب الجديد»، مشيرة إلى أن مطالبتها بسداد قيمة رسوم التجديد «حق أعطتنا إياه اللوائح المنظمة لعمل المدارس الخاصة».

وأضافت: «إذا كان لدينا مكان متاح للتسجيل، وتأخر طالب مسجل بالفعل بالمدرسة، نتيح له إمكان سداد الرسوم وتسجيله، فبعض الطلبة يسددون الرسوم في شهر أكتوبر. ولكن، إذا لم يتوافر مكان تعطى الأولوية للطالب الجديد الذي سدد الرسوم بالفعل».

وأوضحت أن «الرسوم تم إقرارها لأن المدارس تعتمد عليها في مصروفات الصيف المرتبطة بعقود الصيانة، وشراء أجهزة جديدة تساعد الطلبة على التفاعل مع الحصص الدراسية، وكذلك سداد رسوم المعلمين خلال أشهر الصيف»، مؤكدة أن «بداية العام الدراسي تشهد عجزاً في المدارس بسبب مصروفات الصيف».

وشرح مدير مدرسة «أ. ن» أن مدرسته تخاطب ذوي الطلبة لسداد الرسوم، نظراً لرغبتها في معرفة شواغرها المتاحة للعام الجديد، حتى تتيح أماكن لتسجيل الطلبة الجدد.

هيئة الشارقة للتعليم الخاص تُلزم ذوي الطلبة بدفع 500 إلى 1000 درهم لحجز مقعد في المدرسة.

مديرو مدارس:

«سداد رسوم التسجيل يتيح معرفة عدد المقاعد الشاغرة للعام الدراسي المقبل».

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