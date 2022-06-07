"التربية" تعلن عن بدء التقدم للدراسة في المغرب للمواطنين

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب تسجيل الطلبة المواطنين للدراسة في المملكة المغربية، للعام الدراسي المقبل 2022-2023.

ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق ببرنامج المقاعد الدراسية للدراسة في المملكة المغربية، بتقديم طلب إفادة عن برنامج دراسي للدراسة خارج الدولة خلال الفترة من السادس حتى 26 يونيو الجاري.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم عبر موقع الوزارة حيث تتيح هذه الخدمة للمتعامل الذي يرغب باستكمال الدراسة الجامعية والدراسات العليا خارج الدولة بالحصول على إفادة تحتوي على اعتماد المؤسسة التعليمية والبرنامج الدراسي بحيث تعتبر هذه الوثيقة كموافقة مبدئية على البرنامج مع مراعاة كافة البنود المذكورة في الوثيقة وشروط المعادلة، مشددة على أهمية أن تكون المؤسسة التعليمية المستفسر عنها مدرجة ضمن قائمة الجامعات المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم.

وحددت الوزارة عدة شروط خاصة بدرجات الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس منها الانتظام في بلد الدراسة لمدة 168 يوم كحد أدنى خلال فترة طرح المواد لكل سنة أكاديمية، إضافة إلى حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة (مصدقة او معادلة) للالتحاق ببرامج الدبلوم والبكالوريوس، محددة مدة الدراسة في الدبلوم بواقع سنتين دراسيتين بعد الثانوية العامة كحد أدني، والدبلوم العالي بواقع ثلاث سنوات دراسية كحد أدنى بعد الثانوية العامة، والبكالوريوس بواقع ثلاث سنوات دراسية كحد أدنى بعد الثانوية العامة او سنة دراسية واحدة بعد الدبلوم العالي أو سنتين دراسيتين بعد الدبلوم.

فيما حددت الشروط الخاصة بدرجات الدراسات العليا أولها الانتظام لمدة 168 يوم كحد أدنى خلال فترة طرح المواد لكل سنة أكاديمية بمعنى (التقيد بالانتظام الكلي طوال فترة طرح المقررات الدراسية وورش العمل والجلسات الإشرافية في حرم الجامعة)، والانتظام لمدة 90 يوماً كحد أدنى خلال فترة البحث للتخصصات العلمية التي تتطلب تطبيقات عملية او مختبرات مثل الهندسة والطب، إضافة الي الانتظام 30 يوماً كحد أدنى خلال يوم فترة البحث للتخصصات النظرية التي لا تتطلب تطبيقات عملية او مختبرات، فضلا عن حصول الطالب على درجة البكالوريوس (مصدقة او معادلة) للالتحاق ببرامج الدراسات العليا.

أما الشروط الخاصة بالبرامج المطروحة بنظام التعليم الالكتروني يجب ان تكون المؤسسة التعليمية مدرجة ضمن قائمة الجامعات المعتمدة للتعليم الالكتروني لدى الوزارة، ويجب أن تكون الدراسة بنظام التعليم الإلكتروني التفاعلي.

وشددت الوزارة ان العدد المسموح لطلبات الإفادة عن مؤسسة تعليمية/ برنامج دراسي هو ثلاثة طلبات كحد أقصى، علماً أنه يمكنهم التقدم بطلبات أخرى بعد إنجاز الثلاثة طلبات جميعها، على ألا يزيد عددها في كل مرة عن الثلاثة.وأكدت الوزارة على أهمية تزويد الإدارة بالوثائق والمعلومات المطلوبة والصحيحة لمعادلة أي مؤهل علمي صادر عن إحدى مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة، وذلك لأن الوزارة لها الحق في رفض الطلب في حال عدم إرفاق كافة الوثائق المطلوبة للمعادلة أو عدم استكمال المعلومات المطلوبة.

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