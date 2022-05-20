مدارس تربط إعطاء نتائج الامتحانات الفصلية بسداد الرسوم

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

حجبت إدارات مدارس خاصة في الإمارات الشمالية، درجات الفصل الدراسي الثاني عن بعض الطلبة، بسبب تأخر ذويهم في بقية الرسوم الدراسية، الأمر الذي تسبب في إحراج طلبة، نتيجة عدم حصولهم على نتائج الامتحانات الفصلية، بسبب مرور ذويهم بظروف مالية، وعدم قدرتهم على دفع الرسوم في مواعيدها.

ودعا ذوو طلبة إلى عدم ربط الدرجات بسداد الرسوم الدراسية، وربطها حصراً بشهادة نهاية العام الدراسي، من أجل معرفة مستوى أبنائهم في كل مادة دراسية خلال العام الدراسي، موضحين أن سبب تأخرهم عن دفع الرسوم مرورهم بضائقة مالية، مطالبين المدارس الخاصة بمراعاة ظروفهم.

وعزت مدارس سبب حجب النتائج إلى ضمان حصولها على الرسوم الدراسية المترتبة على ذوي الطلبة، مؤكدة أنها أبلغت ذوي الطلبة هاتفياً بدرجات أبنائهم المتدنية في امتحانات الفصل الدراسي الثاني من أجل رفع مستواهم خلال الفصل الدراسي الثالث، فيما أفادت مدارس أخرى بأنها طلبت من ذوي الطلبة المتخلفين عن دفع الرسوم، دفع القسط الثاني مقابل حصولهم على درجات أبنائهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك تسهيلاً على ذوي الطلبة ممّن يمرون بضائقة مالية.

وقال مسؤولون في مدارس خاصة، لـ«الإمارات اليوم»؛ منى سرحال، وعبير بونني، وخالد الشافعي، وعثمان بالقاسم، إن من حق المدارس الخاصة حجب درجات الفصل الدراسي الثاني عن بعض الطلبة، بسبب تأخر ذويهم في دفع الأقساط الدراسية المتبقية عليهم للفصلين الثاني والثالث، لافتين إلى أن البعض يتأخر في دفع الرسوم إلى آخر العام الدراسي على أمل عمل خصومات على الرسوم.

وأضافوا أن المدارس تواصلت مع ذوي الطلبة هاتفياً، وأرسلت لهم رسائل نصية من أجل دفع الرسوم الدراسية المتبقية عليهم من أجل إرسال درجات الفصل الدراسي الثاني إليهم على البريد الإلكتروني، من أجل تحديد مستوى أبنائهم، والعمل على رفع مستواهم خلال الفصل الدراسي الثالث الجاري.

وأشاروا إلى أن بعض ذوي الطلبة استجابوا ودفعوا الرسوم المتبقية، فيما تنتظر المدارس من بقية ذوي الطلبة دفع الرسوم من أجل إرسال درجات أبنائهم عبر البريد الإلكتروني، مضيفين أن الإدارة تواصلت مع ذوي الطلبة هاتفياً، وأبلغتهم بالدرجات المتدنية لأبنائهم في بعض المواد الدراسية، وطالبتهم بالتركيز على دراسة بعض المواد من أجل رفع مستواهم الدراسي. وأكد ذوو طلبة؛ ليث الأدهم، وسيف السعدي، وريم السبع، وملاك الجابري، أن حجب درجات أبنائهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني أربكهم نتيجة عدم معرفة مستوى أبنائهم، مشيرين إلى أن ربط الرسوم الدراسية بالدرجات سيؤدي إلى تدني مستوى الطلبة، في حال عدم معرفة ذويهم بمستواهم الدراسي. وأضافوا أنهم تلقوا اتصالات من مشرفي الأقسام، أبلغوهم فيها بمستوى أبنائهم في بعض المواد، دون الكشف عن الدرجات في جميع المواد أو في بعض المواد الأساسية.

وأوضحوا أن معلومات المدارس لم تكن كافية خلال المكالمة الهاتفية، واقتصرت على ضرورة تقوية الطلبة في بعض المواد استعداداً للامتحانات النهائية، مؤكدين أن حجب الدرجات وربطها بالرسوم يربك ذوي الطلبة خلال فترة المراجعة، مطالبين المدارس بربط الرسوم بشهادة نهاية العام، وليس بدرجات الامتحانات الفصلية، حتى يتمكن الطلبة من مراجعة مستواهم.

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