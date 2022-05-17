"الإمارات للتعليم" تنفي صحة المعلومات المتداولة حول تقييم الطلبة

المصدر: أمين الجمال - دبي

أكدت المتحدثة الإعلامية لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حياة الشحي، عدم صحة المعلومات المتداولة بشأن سياسة تقييم الطلبة، والتي تشير إلى احتساب 10% من نتائج الطلبة للامتحانات الفصلية والمشاريع، و90% للاختبارات النهائية.

ودعت في مداخلة عبر البث المباشر لإذاعة الشارقة، ذوي الطلبة إلى استقاء المعلومات من الأدلة الإرشادية التي تم نشرها وتوزيعها سابقاً على المدارس، لافتةً إلى أنه المؤسسة نشرت منذ بداية العام الدراسي الجاري على موقعها الإلكتروني، دليل سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات بالعام الدراسية 2021- 2022، وتوزيع أوزان الدرجات، ومن ثم وزعته على المدارس ومديريها.

وأضافت أن الهدف من نشر دليل سياسة التقييم، إطلاع أولياء أمور الطبة على أدوات التقييم وآلية احتساب الدرجات مع النصائح الإرشادية، مؤكدة أن دقة الدليل في توضيح أنواع التقييمات على مدار العام الدراسي، منذ بدايته وحتى نهايتها، خلال الفصول الدراسية الثلاثة.

وذكرت أن سياسة التقييم تتضمن المراحل الدراسية والتي تشمل الطفولة المبكرة ورياض الأطفال والحلقة الأولى والثانية وتنتهي بالحلقة الثالثة، لافتة إلى أن سياسة التقييم حددت ثلاثة أنواع من أدوات التقييم، هي امتحانات تشخيصية، وتكوينية وهي الأعمال خلال الفصل الدراسي الواحد، وكذلك التقييم الختامي.

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