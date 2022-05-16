في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أفاد النائب المشارك لشؤون البحث العلمي، الدكتور أحمد مراد، بأن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات، يختص بعدد من المجالات، هي الأبحاث والتطوير في المجالات ذات الأولوية الوطنية من خلال التميز في مجال علوم الفضاء، والريادة في مجال هندسة وتكنولوجيا الفضاء، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات ذات الصلة، إضافة إلى المشاركة في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وإعداد جيل متميز من الكوادر المؤهلة وتطوير البرامج الفضائية وبناء الشراكات الاستراتيجية في مجال الفضاء.

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