محمد بن زايد.. والتعليم

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

كان لأقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أثر كبير في نفوس المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، كما كانت منهاجاً للعمل محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وكانت أبرز كلمات سموه:

• «التعليم يمثل أولوية وطنية قصوى، كما أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي الذي ننشده». و«هناك خطة لتطوير التعليم تدعونا للنظر إلى المستقبل بصورة إيجابية، وستكون قدرة الأجيال المقبلة على تحمّل المسؤولية مضاعفة، لأنها مبنية على العلم، والمعرفة، والالتزام بالعادات والتقاليد».

• «الثروة الحقيقية والمكسب الفعلي للوطن يكمن في الشباب الذي يتسلّح بالعلم والمعرفة، باعتبارهما وسيلة ومنهجاً يسعى من خلالهما إلى بناء الوطن، وتعزيز منعته، في كلّ موقع من مواقع العطاء والبناء».

• «الإنسان الإماراتي عماد تقدّم الدولة وتطورها وبنائها».

• «لا مكان في المستقبل لمن يفتقد العلم والمعرفة».

• «ما من أمة تسعى لأن تحتل مكاناً مرموقاً ومتميزاً إلا أولت العملية التعليمية والتربوية اهتماماً بالغاً، تستطيع من خلالها بناء جيل واعٍ متمسك بثقافته، وقيمه، وتقاليده أولاً، ثمّ قادر على التكيف مع تطورات العصر، ومعطيات التكنولوجيا الحديثة ثانياً».

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