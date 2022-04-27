طالبتان من جامعة الإمارات تفوزان بجائزة للثقافة والفنون

المصدر: العين - الإمارات اليوم

فازت الطالبتان ميثة محمد النعيمي، والطالبة فاطمة عيسى، بجائزة مسابقة جامعة الشارقة للثقافة والفنون للجامعات.

و كرّم المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، زكي أنور نسيبة، الطالبتين، تكريماً لهما على فوزهما بالجائزة.

وأشاد بالمستوى العلمي والعملي المتميز لطالبات الجامعة، واللاتي يعكسن المكانة العلمية الرائدة والجهود المتميزة للجامعة من خلال دعم وتحفيز طلبتها على التطوّر والتعليم المُستمر ليكونوا على الدوام في الطليعة، متمنياً لهن دوام التوفيق والنجاح.

وأضاف: "نفتخر بأن تحتضن جامعة الإمارات نخبة متميزة من بنات الوطن يحرصن على الإبداع وينظرن إلى المستقبل بطرق مُبتكرة، ويُبرزن الصورة المُشرقة للمرأة الإماراتية القادرة على تحقيق طموحات الوطن وآماله، ويُمثلن دليلاً حيّاً على بعد نظر مؤسس الدولة وإيمانه بطاقاتها وإمكاناتها الإبداعية".

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