4 ساعات و45 دقيقة الدوام المدرسي في رمضان

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المرونة في بدء دوام الطلبة، خلال شهر رمضان المبارك، بحيث يكون عند الثامنة أو التاسعة صباحاً.

وحددت المؤسسة عدد الساعات اليومية لدوام الطلبة في الحلقتين الثانية والثالثة، بأربع ساعات و45 دقيقة، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.

ويتضمن اليوم الدراسي وجود استراحتين، وخمس دقائق ما بين الحصص، فيما يكون عدد ساعات الدراسة الافتراضية يوم الجمعة المتبقي من شهر رمضان، ساعتان و10 دقائق.

ووضعت المؤسسة ضمن «دليل تصميم اليوم الدراسي لشهر رمضان للعام الدراسي»، الذي أصدرته أخيراً، سيناريوهين لدوام الطلبة؛ الأول تبدأ فيه الحصة الأولى في التاسعة صباحاً، ويتضمن سبع حصص، وتنتهي الحصة السابعة عند الواحدة و45 دقيقة ظهراً، وتبدأ الحصة في السيناريو الثاني عند التاسعة و45 دقيقة، وتنتهي الحصة الأخيرة عند الثانية و30 دقيقة ظهراً، فيما يبدأ دوام الهيئة التعليمية والإدارية في التاسعة صباحاً، وينتهي عند الثانية و30 دقيقة ظهراً.

وحول تصميم اليوم الدراسي للحلقة الأولى أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، بيّن الدليل أن عدد ساعات الدوام أربع ساعات وخمس دقائق، ويتضمن ست حصص، بينها استراحتان، وخمس دقائق بين كل حصتين، وتقلّص حصة واحدة من حصص مواد الأنشطة، لتحول إلى «التعلم الذاتي»، ووضعت المؤسسة للدوام سيناريوهين، أحدهما يبدأ في التاسعة صباحاً، وينتهي عند الواحدة وخمس دقائق، والثاني يبدأ عند التاسعة و45 دقيقة، وينتهي عند الواحدة و50 دقيقة.

وفيما يخص مرحلة رياض الأطفال فإن عدد ساعات الدوام اليومي ثلاث ساعات و50 دقيقة، حيث يبدأ عند التاسعة، وينتهي عند الـ12:50، فيما يستمر دوام المعلمين حتى الثانية و30 دقيقة ظهراً.

وذكر الدليل أن عدد ساعات دوام الكوادر التعليمية والإدارية هو خمس ساعات ونصف الساعة، وثلاث ساعات يوم الجمعة، بحيث يكون إجمالي عدد الساعات الأسبوعية للمعلمين والإداريين 25 ساعة لكل الحلقات، موضحاً أنه تم تقليص خمس حصص من النصاب الأساسي الأسبوعي لمواد الأنشطة، بحيث تحوّل إلى «التعلم الذاتي».

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