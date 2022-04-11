4 فئات مستثناة من التعليم الحضوري في الشارقة

المصدر: مصباح أمين ■ الشارقة

استثنت المدارس الخاصة في الشارقة أربع فئات من الطلبة من الدوام الواقعي مع بدء العودة الكاملة للتعليم الحضوري خلال الفصل الدراسي الثالث، الذي يبدأ اليوم.

وأرسلت الإدارات المدرسية لذوي الطلبة قائمة بالفئات المستثناة من التعليم الحضوري، والمتطلبات الواجب توافرها لقبول الاستثناءات، وهم: الطلاب المصابون بمرض مزمن، عالي الخطورة، والطلاب المصابون بأمراض نقص المناعة، بسبب مرض مزمن، والطلاب الذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة على المدى الطويل، والطلاب الأصحاء الذين يعيشون مع مريض مصاب بمرض مزمن شديد الخطورة.

وأوضحت أن على هذه الفئات إحضار تقرير طبي من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، يكون مفصلاً ومصدقاً من الوزارة، ويرسل إلى العيادة المدرسية، مع توصية بتوفير التعليم «عن بُعد» للطالب.

ولفتت إلى ضرورة أن يشمل التقرير وصف الحالة الصحية للطالب، وبيان احتمال تعرّضه لخطر الإصابة بفيروس كورونا، في حال حضوره إلى المدرسة.

وشرحت أن على الطالب الذي يعيش مع مريض مصاب بمرض مزمن شديد الخطورة، إحضار تقرير طبي من طبيب مرخص من الوزارة (استشاري أو متخصص) يكون مفصلاً، ومصدقاً من الوزارة، وإرساله إلى العيادة المدرسية، مع توصية بتوفير التعليم عن بُعد للطالب.

كما يجب أن يشمل التقرير احتمال تعرض المريض في المنزل لخطر الإصابة بالفيروس في حال حضور الطالب للمدرسة.

وأكدت المدارس اعتماد «المرور الأخضر» في تطبيق «الحصن» للدخول إلى المؤسسات التعليمية للعاملين والطلبة، من عمر 12 سنة فما فوق، بعد قرار هيئة التعليم الخاص في الشارقة العودة الكاملة للتعليم الحضوري.

ولفتت إلى أنه يجب على الطلبة إحضار نسخة مطبوعة ملونة من «المرور الأخضر» وتسليمها على باب المدرسة، للسماح لهم بالدخول.

كما يشترط للقادمين من خارج الدولة إبراز نتيجة فحص «بي سي آر» سلبية لمدة لا تتجاوز 72 ساعة.

وأشارت إلى أن التعليم سيستمر بانتظام في المدارس، وسيقيم الطلاب بشكل طبيعي، مع أهمية التزامهم بالحضور اليومي للمدارس بالزي المدرسي.

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