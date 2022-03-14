المرأة الإماراتية منجزات عالمية

المصدر: أمل العفيفي

في اليوم العالمي للمرأة نستذكر بكل الفخر والاعتزاز انطلاق هذه المسيرة المباركة للمرأة الإماراتية على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بدور المرأة وفتح أمامها آفاق الإبداع للتعليم والعمل ورعاية الأسرة والتلاحم المجتمعي، وجعل منها شريكة أساسية في بناء دولة الاتحاد، وهو نهج تواصل قيادتنا الرشيدة السير عليه، ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة في مسيرة المرأة تحققت منجزات عظيمة في هذه المسيرة، وهو ما جعل من المرأة الإماراتية نموذجاً على المستويين الإقليمي والدولي، فقد حققت المرأة الإماراتية طوال العقود الخمسة الماضية مكتسبات حضارية بارزة برعاية القيادة الرشيدة، وبدعم لامحدود من الوالدة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، حيث أولت سموها مسيرة المرأة كل الدعم والتمكين، ودفعت بها إلى صدارة العمل الوطني قائدة تنفيذية، ومبدعة، في جميع مجالات التنمية الوطنية.

في اليوم العالمي للمرأة نفاخر العالم بما تحقق من منجز إماراتي بارز على صعيد تمكين المرأة وتحقيق المساواة والتوازن بين الجنسين، وهي منجزات باتت مسجلة باسم الإمارات في مختلف المحافل الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومؤشرات التنافسية الدولية.

إن تمكين المرأة وتحقيق التوازن والمساواة لها في المجتمع هو أحد الركائز الأساسية التي استندت إليها نهضة دولة الاتحاد خلال العقود الخمسة الماضية، وهذه الرؤية هي التي رسمتها القيادة الرشيدة لصورة المرأة الإماراتية في الـ50 المقبلة، المرأة المعتزة بهويتها الوطنية، والفخورة بما تحقق من مكتسبات حضارية في مسيرتها، والمتطلعة دائماً إلى مواكبة العصر والتفاعل مع تقنياته المتطورة.

إننا في دولة الإمارات نفخر بما تحقق من منجزات عظيمة في مسيرة المرأة، وفي الوقت الذي مازالت المرأة في بعض دول العالم تبحث عن حقوقها، وتسعى للإنصاف، فإن المرأة في دولة الإمارات تعيش في كنف القيادة الرشيدة وتحت راية الاتحاد أزهى عصورها تعليماً، ومشاركة مجتمعية، وإبداعاً، وريادة، وابتكاراً.

وفي اليوم العالمي للمرأة فإن مسيرة المرأة الإماراتية تتألق من عام إلى عام مواصلة المكتسبات والمنجزات التي تسطر اسمها في سجلات التاريخ فخراً واعتزازاً بما حققته.

• حققت المرأة الإماراتية طوال العقود الخمسة الماضية مكتسبات حضارية بارزة.

أمين عام جائزة خليفة التربوية

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