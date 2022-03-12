فتح باب التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2023/2022 بعد غد

المصدر: أمين الجمال - دبي

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي يوم بعد غدٍ (14 مارس الجاري)، موعداً لبدء تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية، من جميع المراحل الدراسية، إلى جانب التسجيل لنقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية أو من خارج الدولة للطلبة المواطنين ومن في حكمهم للعام الدراسي 2022/2023.

ويستمر التسجيل لغاية 1 إبريل، وذلك عبر موقع المؤسسة الإلكتروني ese.gov.ae.

من جهة أخرى، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد غدٍ، وستكون في مواد المجموعة (A)، حضورية في الصفوف الدراسية، ويؤديها إلكترونياً طلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر في مسارات النخبة والتطبيقي والمتقدم والعام، فيما يؤديها طلبة الصفين الثالث والرابع ورقياً.

ويؤدي طلبة (الصفوف 3 - 11) الامتحانات في مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، بينما يؤدي طلبة الصف الثاني عشر من التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، في مدارس التعليم العام.

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