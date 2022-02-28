مدارس خاصة تطبق قائمة الوجبات الغذائية الأسبوعية مسبقة الدفع

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

قرّرت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية تطبيق نظام قائمة الوجبات الغذائية الأسبوعية مسبقة الدفع للطلبة من الخامس حتى الـ12، بحيث يحجز كل طالب قائمة طعامه المفضلة، المتوافرة لدى المقصف، بداية كل أسبوع دراسي، ويدفع قيمتها مسبقاً.

وعزت المدارس هذا القرار إلى رغبتها في تفادي تبادل الأموال بين الطلبة والباعة في المقاصف، لمنع انتقال الأمراض، والحدّ من ضياع الوقت خلال شراء الوجبات أثناء فترة الراحة، لافتة إلى أنها قررت أن تطبق النظام لمنع تبادل الأموال بين الطلبة والبائعين، ما قد يعرضهم لخطر العدوى بفيروس كورونا. كما أنها رصدت تأخر عدد كبير من الطلبة في شراء وجباتهم، ودخول وقت الحصص دون تمكنهم من تناول الوجبة.

وتابعت أن بعض الطلبة يعطون بائع المقصف خمسة دراهم مقابل شراء علبة عصير ولا يتمكنون من الحصول على باقي المبلغ، بسبب انشغال البائع مع طلبة آخرين، أو نسيان الطالب استعادته، الأمر الذي يسبب حرجاً لإدارة المدارس نتيجة تلقيها شكاوى وملاحظات من الطلبة وذويهم، مشيرة إلى أن تطبيق قائمة الوجبات الأسبوعية مسبقة الدفع يسهل عملية البيع والشراء بين الطلبة والمقصف.

وأشارت إلى أن المقصف ملزم بتوفير وجبات الطلبة، وتوزيعها عليهم في الفصول الدراسية، مضيفة أن قائمة الوجبات الأسبوعية أسهمت في تنظيم عمل المقصف وتحديد الوجبات التي سيتم إعدادها يومياً، وفي حال غياب الطالب تحجز وجبته الغذائية ليوم دراسي آخر بالتفاهم بينه وبين المقصف.

وقالت إنه منذ بداية العام الدراسي الجاري كان يتم توزيع الوجبات على الطلبة وقت الراحة في الفصول الدراسية، نظراً لتطبيق الإجراءات الوقائية وعدم خروجهم للساحة الداخلية، الأمر الذي كان يضيّع وقت الطلبة في عملية الشراء واختيار وجباتهم المفضلة وتبادل الأموال مع البائع والتسبب في عدم حصول بعضهم على وجبة الإفطار أو عدم تمكنهم من تناولها قبل بداية الحصة المقبلة.

وأكدت تطبيق المبادرات التي من شأنها حل أي معوقات تواجه الطلبة تعليمياً أو تربوياً أو غذائياً، مشيرة إلى تطبيق نظام قائمة الوجبات الأسبوعية بعد أخذ آراء الطلبة وذويهم بالتعاون مع المقصف المدرسي.

• عدم تبادل الأموال بين الطلبة والباعة في المقاصف يمنع انتقال الأمراض.

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