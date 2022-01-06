«المعرفة» تتيح التحول إلى التعليم الافتراضي لـ 48 ساعة

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أتاحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، للمدارس الخاصة في الإمارة، التحول جزئياً أو كلياً إلى نظام التعليم عن بعد «الافتراضي» لمدة 48 ساعة.

وأوضحت على «تويتر» أنه ‏في إطار الإجراءات الاحترازية المحدثة، يمكن للقيادات المدرسية تحويل صف أو قسم من المدرسة أو المدرسة بأكملها إلى نموذج التعلم عن بُعد لمدة 48 ساعة، دون الحصول على موافقة مسبقة.

وذكرت الهيئة أنه في إطار الإجراءات الاحترازية المحدثة والتدابير الوقائية، يجب تعليق الرحلات المدرسية والتجمعات داخل المدرسة، مثل الطابور الصباحي والأنشطة الجماعية، بما في ذلك حصص التربية البدنية.

كما شددت على تعليق الأنشطة اللاصفية داخل وخارج المدرسة، وإغلاق المقاصف المدرسية وغيرها من الأماكن المخصصة لتقديم أو تناول الطعام. وأضافت أن جميع الجهات الحكومية المعنية في حكومة دبي، تعمل على متابعة المعطيات والمستجدات الصحية حول جائحة «كوفيد– 19»، استعداداً لاتخاذ أي إجراءات استباقية أو تدابير وقائية لازمة، وتحديثها، بما يضمن صحة وسلامة وجودة حياة المجتمع التعليمي، باعتبارها أولوية قصوى.ولفتت إلى أن الإجراءات والتدابير الوقائية المحدثة، ستسري لمدة أسبوعين. وتابعت: سنوافيكم بالتحديثات والمستجدات كافة، أولاً بأول.

وقالت إن على جميع الطلبة والكوادر التعليمية الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس «كوفيد- 19» عدم الذهاب إلى المدرسة.

كما طالبت المدارس بتوفير خيار التعلم عن بعد للطلبة الذين يعانون هذه الأعراض. ويمكن للطلبة العودة مجدداً إلى المدرسة بعد زوال أعراض الإصابة، دون حاجة إلى إجراء مسحة الأنف (PCR).

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