جامعة الإمارات تموّل ‏56‏ مشروعاً بحثياً

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

أعلنت جامعة الإمارات تمويل ‏‎56‎‏ مشروعاً بحثياً متصلاً بأهداف ‏التنمية المستدامة لأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، ‏وطلبة التعليم الجامعي والدراسات العليا، منها 10 مشاريع تهدف إلى القضاء على الجوع، حيث شارك ‏‎254‎‏ ‏طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وستبدأ هذه ‏المشاريع البحثية في يناير المقبل.‏

وأشار النائب المشارك ‏للبحث العلمي في جامعة الإمارات، الدكتور أحمد مراد، إلى «أن الجامعة حريصة ‏على تعزيز ارتباطها وتفاعلها البناء مع المجتمع، وذلك من ‏خلال تشجيع المبادرات وتنفيذ مشاريع ‏واقعية تهتم بالأهداف الـ17 للتنمية المستدامة فيما ‏يخص التعليم الجيد، الصحة الجيدة، والرفاهية التامة، ‏الطاقة النظيفة، المياه النظيفة، الصناعة والابتكار والبنية ‏التحتية وغيرها من المشاريع التي تسهم في خدمة ‏البشرية».

وأوضح مراد أن ‏برنامج الأبحاث الخاص بأهداف الأمم المتحدة للتنمية ‏المستدامة يهدف إلى زيادة وعي طلاب الجامعة والمجتمع، من خلال توفير المنح البحثية ‏والموارد اللازمة لاختبار وتنفيذ الدراسات، لإيجاد ‏حلول شاملة ومستدامة، بإشراف أعضاء هيئة التدريس ‏بالجامعة.

وأفاد بأن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز قيمة العطاء ‏للمجتمع، من خلال الإسهام في إيجاد حلول مجتمعية ‏بطريقة علمية وابتكارية تبرز دور الطالب في خدمة ‏مجتمعه في القضايا البيئية الملحة. ويهدف مكتب النائب ‏المشارك للبحث العلمي إلى بناء وتعزيز مهارات البحث ‏العلمي لدى الطالب الجامعي، باعتبار البحث من المهارات ‏المستقبلية المهمة في التنمية والتطور.‏

وأشار إلى أن المشاريع ‏البحثية، وعددها ‏‎56‎‏، توزعت على ‏‎31‎‏ مشروعاً بحثياً، ‏تدعم من خلالها الهدف الـ11 من أهداف التنمية ‏المستدامة المرتبطة «بالمدن والمناطق المستدامة»، وهو ما ‏يعادل ‏‎55.4‎‏% من مجموع المشاريع البحثية الممولة، ‏بالإضافة إلى أنه تم تمويل 10 مشاريع بحثية تدعم ‏الهدف الثاني المتصل «بالقضاء على الجوع». وأيضاً تم ‏تمويل ثمانية مشاريع بحثية تدعم الهدف الأول، وهو ‏‏«القضاء التام على الفقر»، وسبعة مشاريع أخرى تدعم ‏الهدف الـ14، المعني «بالحياة تحت الماء».

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