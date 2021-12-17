10 منها تهدف إلى القضاء على الجوع
جامعة الإمارات تموّل 56 مشروعاً بحثياً
أعلنت جامعة الإمارات تمويل 56 مشروعاً بحثياً متصلاً بأهداف التنمية المستدامة لأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، وطلبة التعليم الجامعي والدراسات العليا، منها 10 مشاريع تهدف إلى القضاء على الجوع، حيث شارك 254 طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وستبدأ هذه المشاريع البحثية في يناير المقبل.
وأشار النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، الدكتور أحمد مراد، إلى «أن الجامعة حريصة على تعزيز ارتباطها وتفاعلها البناء مع المجتمع، وذلك من خلال تشجيع المبادرات وتنفيذ مشاريع واقعية تهتم بالأهداف الـ17 للتنمية المستدامة فيما يخص التعليم الجيد، الصحة الجيدة، والرفاهية التامة، الطاقة النظيفة، المياه النظيفة، الصناعة والابتكار والبنية التحتية وغيرها من المشاريع التي تسهم في خدمة البشرية».
وأوضح مراد أن برنامج الأبحاث الخاص بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يهدف إلى زيادة وعي طلاب الجامعة والمجتمع، من خلال توفير المنح البحثية والموارد اللازمة لاختبار وتنفيذ الدراسات، لإيجاد حلول شاملة ومستدامة، بإشراف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وأفاد بأن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز قيمة العطاء للمجتمع، من خلال الإسهام في إيجاد حلول مجتمعية بطريقة علمية وابتكارية تبرز دور الطالب في خدمة مجتمعه في القضايا البيئية الملحة. ويهدف مكتب النائب المشارك للبحث العلمي إلى بناء وتعزيز مهارات البحث العلمي لدى الطالب الجامعي، باعتبار البحث من المهارات المستقبلية المهمة في التنمية والتطور.
وأشار إلى أن المشاريع البحثية، وعددها 56، توزعت على 31 مشروعاً بحثياً، تدعم من خلالها الهدف الـ11 من أهداف التنمية المستدامة المرتبطة «بالمدن والمناطق المستدامة»، وهو ما يعادل 55.4% من مجموع المشاريع البحثية الممولة، بالإضافة إلى أنه تم تمويل 10 مشاريع بحثية تدعم الهدف الثاني المتصل «بالقضاء على الجوع». وأيضاً تم تمويل ثمانية مشاريع بحثية تدعم الهدف الأول، وهو «القضاء التام على الفقر»، وسبعة مشاريع أخرى تدعم الهدف الـ14، المعني «بالحياة تحت الماء».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news