3 أيام العطلة الأسبوعية للمدارس الخاصة بالشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أفاد مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، علي الحوسني، بأن عدد أيام الدوام المدرسي أربعة أيام أسبوعياً، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعلى قرار المجلس التنفيذي بالإمارة بشأن أيام العمل في الإمارة.وقررت الهيئة تعديل الدوام في المؤسسات التعليمية الخاصة في الإمارة، ليصبح أربعة أيام عمل ابتداءً من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث يبدأ تطبيق الدوام الجديد من الأول من يناير 2022.وقال الحوسني، لـ«الإمارات اليوم»، إن «تفاصيل الدوام المدرسي الأسبوعي لطلبة المدارس الخاصة في الإمارة، سيتم إعلانها لاحقاً، فور اعتمادها».

واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أخيراً، ثلاثة أيام عطلة أسبوعية، أيام الجمعة والسبت والأحد، تماشياً مع إعلان الدولة لنظام عمل أسبوعي جديد بأربعة أيام ونصف يوم عمل، ويومين ونصف اليوم كعطلة أسبوعية، مع العمل نصف يوم الجمعة. كما شمل التغيير ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية، لتكون من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد ابتداءً من أول يناير 2022.

من جهة أخرى، أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، بأن نظام الدوام المدرسي سيطرأ عليه تغيير في جميع المدارس الحكومية على مستوى الدولة، وسيكون يوم الجمعة نصف يوم دراسة، في إطار تغيير نظام العمل الأسبوعي، ليتوافق مع النظام الجديد الذي اعتمدته الحكومة الاتحادية، والذي يبدأ تطبيقه في الأول من يناير المقبل. وأوضحت المؤسسة أن تغيير نظام الدوام سيأخذ في الحسبان المراحل الدراسية والمعطيات اللوجيستية لكل مدرسة، ليتوافق مع النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية، وستكون أيام الدراسة من الإثنين إلى الخميس بدوام كامل، فيما سيكون يوم الجمعة نصف دوام مدرسي.

وذكرت المؤسسة أن العطلة الأسبوعية لطلبة المدارس الحكومية ستصبح يومي السبت والأحد، اعتباراً من الأول من يناير المقبل، مشيرة إلى أن العمل سيكون مع مديري المدارس الحكومية وأولياء أمور الطلبة، لضمان سلاسة هذا التغيير.

• تفاصيل الدوام المدرسي الأسبوعي لطلبة المدارس الخاصة يتم إعلانها لاحقاً فور اعتمادها.

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