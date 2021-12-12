علي الحوسني: إعلان تفاصيل الدوام في المدارس الخاصة بالشارقة فور الاعتماد

المصدر: أمين الجمال - دبي

قال مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، علي الحوسني، لـ"الإمارات اليوم": "إن تفاصيل الدوام المدرسي الأسبوعي لطلبة المدارس الخاصة في الإمارة، سوف يتم إعلانها لاحقاً، فور اعتمادها".

وأفاد بأن عدد أيام الدوام المدرسي أربعة أيام أسبوعياً، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعلى قرار المجلس التنفيذي بالإمارة بشأن أيام العمل في الإمارة، قررت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تعديل الدوام في المؤسسات التعليمية الخاصة في الإمارة، ليصبح أربعة أيام عمل ابتداءً من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث يبدأ تطبيق الدوام الجديد من الأول من يناير 2022، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً.

واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أخيراً، ثلاثة أيام عطلة أسبوعية أيام الجمعة والسبت والأحد، تماشياً مع إعلان الدولة لنظام عمل أسبوعي جديد بأربعة أيام ونصف يوم عمل ويومين ونصف اليوم كعطلة أسبوعية مع العمل نصف يوم الجمعة.

كما شمل التغيير ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية لتكون من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد ابتداءً من أول يناير 2022.

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