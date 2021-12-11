ميكروسكوب.. في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

حققت كليات التقنية العليا مليونين و73 ألف ساعة تطوعية وخدمة مجتمعية، أنجزها نحو 30 ألف طالب وطالبة، منذ اعتمدت الكليات برنامج «العمل التطوعي» عام 2016 كمتطلب تخرج لجميع طلبتها، إذ يتوجب على كل طالب أن ينجز 100 ساعة تطوعية على مدار سنوات دراسته. وقال مدير مجمع الكليات، الدكتور عبداللطيف الشامسي، إن «الحراك التطوعي بين طلبة الكليات يسهم في الارتقاء بمفهوم العمل التطوعي المتأصل لدينا إلى تفعليه كقيمة اقتصادية»، مضيفاً: «لدى شبابنا مبادرات وأفكار تطوعية، يسعون من خلالها إلى تعزيز هذا النشاط الإنساني والمجتمعي وتقديمه».

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