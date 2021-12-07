"المعرفة": قرار تغيير العمل الأسبوعي يشمل المدارس الخاصة في دبي

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بأن القرار الحكومي بتغيير نظام العمل الأسبوعي، يشمل قطاع التعليم الخاص في إمارة دبي.

وأبلغت الهيئة "الإمارات اليوم" بأن فرقها ستعمل مع أعضاء المجتمع التعليمي بالإمارة لضمان انتقال سلس بما يواكب القرار الجديد.

يستهل طلبة المدارس الحكومية والخاصة بغض النظر عن المنهاج الدراسي، إجازة الفصل الدراسي الأول "إجازة الشتاء"، يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى 30 من شهر ديسمبر الجاري، ويستهل الطلبة دراستهم في الفصل الدراسي الثاني، يوم الثالث من يناير المقبل (الإثنين)، بعد تعديل إجازة نهاية الأسبوع إلى يومي السبت والأحد ونصف يوم الجمعة.

ويبلغ عدد أيام التمدرس في العام الدراسي الجاري، 186 يوماً لجميع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، بينما يُشترط ألا يقل الحد الأدنى لعدد أيام التمدرس في التقويم الدراسي 2022 الإمارات عن 182 لبقية المدارس الأخرى، وألا تكون نهاية العام قبل 30 يونيو 2022.

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