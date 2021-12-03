«جامعة خليفة» تبتكر تكنولوجيا تعزز قدرة الروبوت على التتبع البصري للأجسام المتحركة

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

توصل فريق بحثي من قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، لتكنولوجيا جديدة تعزز قدرة الروبوتات على التتبع البصري للأجسام المتحركة، حيث قام الفريق، بالتعاون مع أستاذ جامعة العلوم والتكنولوجيا في باكستان، بتطوير خوارزمية في الأنظمة الذكية تتميز بدقتها العالية، وسرعتها في رصد الأجسام وتتبعها، وذلك لتحسين قدرة الروبوتات البصرية على تتبع الأجسام.

وتفصيلاً، نشرت الجامعة ملخصاً للبحث الجديد، أوضحت فيه أن الروبوتات تعتمد في قدرتها على تمييز الصور على خوارزميات قادرة على التعرف إلى الصور من خلال الكاميرات وأجهزة الاستشعار، حيث تقوم البرمجيات بإنشاء خريطة للبيئة وتمييز الأنماط، تسهم في فهم الروبوت للبيئة المحيطة، حيث يتم برمجة الروبوتات على يد الإنسان لتتمكن من رؤية الأجسام التي يحددها.

وأشارت إلى أن الفريق البحثي ضم كلاً من أستاذ مساعد الدكتور ساجد جافد، والأستاذ الدكتور جورج دياس، والأستاذ الدكتور لاكمال سينيفيراتني، والدكتور نوفل ورغي، بالتعاون مع الدكتور عارف محمود من جامعة العلوم والتكنولوجيا في باكستان.

وقال الدكتور ساجد جافد: «يعتبر التتبع البصري للأجسام أمراً صعباً في العديد من التطبيقات الروبوتية، وتكمن الصعوبة في عملية تطوير خوارزميات الرصد القادرة على التصرف في حال عدم وضوح الصور، بسبب حركتها وتجاهل محيط الجسم والتعامل مع المتغيرات الضوئية».

وأشار إلى أن التتبع البصري للأجسام يُعد تطبيقاً للتعلم العميق يقوم البرنامج من خلاله بالكشف عن مجموعة أولية من الأجسام وتتبع حركتها، حيث تتيح الخوارزميات للروبوت إمكانية التحديد الآلي للأجسام وتفسيرها على شكل مجموعة من المسارات والتنبؤ بنهاية مسارها.

وأوضح أن الخطوة الأولى لتتبع الأجسام تتمثل في الكشف عنها، حيث يسهم نظام الفريق البحثي في تعليم الروبوت على البحث عن جسم أو أكثر من الأجسام المحددة مسبقاً، وعند تحديد الجسم لابد من تتبعه.

وأضاف: «يجب أن تتميز خوارزميات تتبع الأجسام بالدقة العالية في الكشف عن الأجسام وتحديد أماكنها بأقل فترة زمنية».

نتائج مميزة

اختبر الفريق البحثي من قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الخوارزمية التي طورها على ست قواعد بيانية معيارية، ومقارنتها بـ33 جهاز تعقب متطوراً ومتوافراً في الوقت الحالي، حيث حققت نتائج الاختبار تميزاً مرموقاً، تمثل بالدقة العالية والفعالية في العديد من الاختبارات.

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