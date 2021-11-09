«التعليم والمعرفة»: شارك في استبيان تعليمي.. والجوائز قسائم فنادق وتسوق و«رسوم دراسية»

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

استخدمت دائرة التعليم والمعرفة، الجوائز لتشجيع أولياء أمور الطلبة المشاركين في الاستبيان، استبيان «أولياء أمور طلبة أبوظبي»، والذي يهدف إلى التعرف إلى آراء ذوي الطلبة في العملية التعليمية بالإمارة، ومساعدة الدائرة على فهم احتياجاتهم وتحديد الفرص والتحديات التي تواجههم، بالإضافة إلى إسهام مخرجات الاستبيان في إثراء عملية صنع القرار ووضع حلول مفيدة تمكن ذوي الطلبة من إحداث التأثير الإيجابي في مسيرة نمو أطفالهم وتحصيلهم الدراسي، وأعلنت الدائرة عن جوائز تشجيعية للمشاركين في الاستبيان تشمل رحلات فندقية وقسائم تسوق وتغطية الرسوم الدراسية.

وتفصيلاً، أفادت الدائرة بأن ذوي الطلبة والأوصياء ومقدمي الرعاية يؤدون دوراً أساسياً في تشكيل شخصيات الأطفال وبناء قدراتهم ومستقبلهم، لافتة إلى أنها أطلقت استبياناً لتعزيز هذا الدور، ويستمر حتى 22 من نوفمبر الجاري، ويتيح للمشاركين فرصة الفوز بتغطية قيمة الرسوم الدراسية الكاملة لأطفالهم في مدارسهم الحالية في إمارة أبوظبي للعام الدراسي الجاري، بالإضافة إلى قسائم إقامة فندقية وسياحة داخل الدولة، وتذاكر دخول المتنزهات والحدائق الترفيهية، وعضوية لمدة ثلاثة أشهر في صالة ألعاب رياضية، بالإضافة إلى قسائم تسوّق، وأوصت جميع أولياء الأمور الطلبة (الآباء والأمهات) بالمشاركة في الاستبيان لزيادة فرص الفوز بإحدى الجوائز.

ويضم الاستبيان مجموعة من الأسئلة المتنوعة التي تشمل البيانات الشخصية وهل لدى المشارك أبناء في المدارس أو الحضانات حالياً، والجنس والصف الدراسي، وأسباب اختيار المدرسة، ونوع التعليم (حكومي، خاص، مدارس شراكات، حضانات)، إضافة إلى أسئلة حول رأيهم بشأن وجود أطفالهم في فصل دراسي مختلط (ذكور وإناث في الفصل نفسه)، وما هو نوع الإعاقة والاحتياجات التعليمية في حال كان الطفل من أصحاب الهمم.

كما يشمل الاستبيان قياس رأي ذوي الطلبة في مدى استمتاع الأطفال في المدرسة، ومدى توفير المدرسة تعليماً جيداً، وبيئة آمنة للطلبة، وسهولة إجراءات التسجيل في المدارس، وتواصل المدرسة مع ولي الأمر، وإبلاغه بأي مشكلات سلوكية قد تظهر على الطالب، وإبلاغ ذوي الطلبة بالفجوات التعليمية التي قد تحدث لطالب، بجانب مدى رضاهم عن الكوادر المدرسية وهل هي مدربة وتحظى بثقتهم.

ويمكن للراغبين في المشاركة تعبئة أسئلة الاستبيان إلكترونياً عبر الرابط https://adek.qualtrics.com/jfe/form/SV_ahojgvWmQhUyaHQ، حيث ستتم دراسة كل البيانات والإجابات الواردة من قبل أولياء الأمور، لمراجعتها وتحليلها وفقاً للمنهجيات العلمية المتبعة، بما يعزز الجهود الوطنية للنهوض بالعملية التعليمية.

مصادر الدعم

يتضمن الاستبيان الذي أطلقته دائرة التعليم والمعرفة، التعرف إلى المصادر التي يلجأ إليها ذوو الطلبة، للحصول على الدعم عندما يحتاجون إلى معلومات أو مشورة بشأن تربية أطفالهم، (الطبيب، الأصدقاء، العائلة، أولياء أمور، الإنترنت، مؤثرون على مواقع التواصل)، وعدد الورش والندوات الافتراضية التي تناقش قضايا ذوي الطلبة وحضروها في السنتين الماضيتين، وأي الموضوعات التي تتطرق لقضايا ذوي الطلبة تجذب اهتمامهم، وفي حال كانت المواقع الإلكترونية الخاصة بقضايا ذوي الطلبة متاحة لهم، فما الميزات التي تشجعهم على استخدامها، وأي قنوات التواصل الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة يجدونها أكثر فاعلية بشأن الحصول على المعلومات والتحديثات والتعاميم الرسمية، بالإضافة إلى اللغة التي يفضلون تلقي الرسائل والتعاميم بها.

تقييم تجربة الآباء

يشمل الاستبيان الذي أطلقته دائرة التعليم والمعرفة مجموعة من الأسئلة المتنوعة حول توفير المدرسة للأنشطة، والوسائل التي تستخدمها في التواصل مع ذوي الطلبة (البريد الإلكتروني، التواصل الاجتماعي، الرسائل النصية، تطبيق المدرسة، مجموعات واتس أب)، وأهم العوامل التي يضعها ولي الأمر الطالب في الحسبان عند اختيار الحضانة أو المدرسة لأطفاله الرسوم والتكاليف، وتوافر الأماكن، ونوعية التعليم، والمنهاج، والمهارات والأنشطة، بالإضافة إلى نوع المساعدة التي يتلقاها الطلبة في المنزل لفهم دروسهم وهل يحتاج ولي الأمر الطالب إلى توظيف معلم خصوصي.

وسيعمل الاستبيان على تقييم تجربة ولي أمر الطالب، والتحديات التي يواجهها الطالب ومنها معاناتهم من مشكلات سلوكية، وصحة ورفاهية الأطفال، وعدم تلقي أحد الوالدين الدعم الكافي من شريك الحياة، وقلة الوقت الشخصي، وعدم تفهم جهات العمل احتياجات الموظف كولي أمر، والافتقار إلى مهارات مساعدة الأبناء، والقلق المادي، وصعوبة الوصول إلى مصادر مساعدة.

«التعليم والمعرفة» تسعى إلى التعرف إلى آراء ذوي الطلبة في العملية التعليمية في أبوظبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news