العودة إلى التعليم الواقعي بنسبة 100% نهاية الشهر الجاري

المصدر: أمين الجمال - دبي:

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، خطة للعودة التدريجية للطلبة في المدارس على ثلاث مراحل تنتهي نوفمبر 2021، وذلك باستخدام أنظمة تعليم مختلفة تجمع بين التعليم الواقعي والتعلم عن بعد والهجين، لتنتهي هذه المرحلة بعودة التعليم الحضوري بنسبة 100% في المدارس الحكومية كافة على مستوى الدولة، واكتمال عدد الطلبة لغاية نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.

وأفادت المؤسسة في تصريحات صحفية، بأن العودة الكاملة للطلبة إلى مقاعد الدراسة، سيتزامن معها توفير خدمة النقل المدرسي بالحافلات لجميع الطلاب المسجلين في الخدمة.

وتضمن البرنامج الزمني للامتحانات في العام الدراسي الجاري، التقييم الختامي للفصل الدراسي الجاري للطلبة من الصف الأول، حيث يباشر الطلبة التقييم الختامي للفصل الدراسي الأول لمواد الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية من الصف الأول وحتى الـ12 من 18 ولغاية 29 الشهر الجاري، فيما يعقد الامتحان التعويضي لنهاية الفصل الدراسي الأول خلال الأيام من الخامس ولغاية التاسع ديسمبر المقبل للطلبة الغائبين بعذر على أن تبدأ إجازة العطلة الشتوية اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ12 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه ولمدة ثلاثة أسابيع، فيما تبدأ إجازة الكوادر التعليمية والإدارية يوم 19 ديسمبر ولمدة أسبوعين

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني وفقاً للتقويم المدرسي الذي أعلنت عنه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي يوم الثاني من شهر يناير من العام 2022، بينما يباشر الطلبة التقييم الختامي للفصل الدراسي الثاني من الصف الأول إلى الـ 12 لمواد الإسلامية والاجتماعيات والعلوم في الأول من مارس ولمدة أسبوع، وأما الامتحان الختامي لمجموعة المواد الأساسية فيبدأ يوم 8 ويستمر حتى 17 مارس المقبل، ويقدم الطلبة الغائبون بعذر امتحاناتهم التعويضية في الفترة من 20 ولغاية 24 مارس، على أن تبدأ إجازة الربيع للطلبة اعتباراً من الأحد 27 مارس وحتى الخميس 14 أبريل.

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