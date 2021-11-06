«الإمارات للتعليم» تتيح التسجيل في التعليم المستمر المتكامل 11 الجاري

المصدر: إعداد: أمين الجمال

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي يوم 11 من نوفمبر الجاري موعداً لبدء التسجيل في «التعليم المستمر المتكامل»، الذي يشمل مسارات «محو الأمية»، والدراسة المنزلية، والدراسة المنزلية (العام/الأكاديمي)، و«المسار التطبيقي».

وأوضحت المؤسسة مهام 30 منسقاً للدراسة بالتعليم المستمر المتكامل، أربعة منهم في أبوظبي، وثلاثة في العين، وواحد في الظفرة، وأربعة في دبي، وثلاثة في الشارقة، واثنان في عجمان، وواحد في أم القيوين، وثلاثة في رأس الخيمة، وخمسة في الفجيرة والمنطقة الشرقية، إضافة إلى أربعة منسقين على مستوى الدولة، محددة ثلاثة مراكز للتعليم المستمر المتكامل في أبوظبي، هي: مركز الوثبة، ومركز الريف، ومركز الرعاية التربوية.

وأوضحت المؤسسة، في دليل التعليم المستمر المتكامل، أن مسار محو الأمية يستهدف الطلبة الذين تجاوزت أعمارهم الحد الأقصى لسن القبول في التعليم العام والخاص، ويضم الصفوف الدراسية من الأول إلى السادس، وذلك على مرحلتين تأسيسية وتكميلية.

وحددت المؤسسة الفئات المسموح لها بالتسجيل في مسار محو الأمية، وهي: المواطنون والمواطنات، وأبناء المواطنات، وزوجات المواطنين.

وبالنسبة لمسار الدراسة المنزلية (العام/الأكاديمي)، فهو برنامج تعليمي خاص بالإناث من المواطنات وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين، اللاتي تجاوزت أعمارهن الحد الأقصى لسن القبول في التعليم العام والخاص، واللاتي يرغبن في استكمال دراستهن بمسار الدراسة المنزلية، ويشمل الصفوف من السابع إلى الثاني عشر، ويتم دعم هذا المسار بدروس إلكترونية مباشرة عن بعد.

أما مسار الدراسة المنزلية، فهو برنامج يدرس فيه الطالب ذاتياً مناهج وزارة التربية والتعليم، بدءاً من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر، وفق المسار الأكاديمي العام، دون التقيد بالحضور إلى المدرسة والانتظام في الدراسة، ويتقدم طلبة هذا المسار للامتحانات الإلكترونية وفق النظام المعمول به في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

ويقبل للتسجيل في هذا المسار المواطنون والمقيمون، نظير رسوم تسجيل 150 درهماً، ويتطلب التسجيل آخر شهادة مصدقة أتمها الدارس بنجاح، وصورة الهوية وجواز السفر، وشهادة الميلاد لأبناء المواطنات، واستيفاء الرسوم إلكترونياً.

ويستهدف المسار التطبيقي، المواطنين وأبناء المواطنات، وهو برنامج تعليمي مهني للدارسين الذكور، الراغبين في استكمال دراستهم من الصف العاشر إلى الثاني عشر.

ويبدأ التسجيل في المسار التطبيقي على فترتين، الأولى 11 من نوفمبر الجاري، والثانية 15 من ديسمبر المقبل.

الانتقال إلى المسار التطبيقي

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأنه يسمح للدارسين في «التعليم المستمر المتكامل» الانتقال من مسار الدراسة المنزلية إلى المسار التطبيقي، ابتداءً من الصف العاشر، والذي يعادل المستوى الثاني في المسار التطبيقي، مضيفةً أنه يقبل في هذا المسار كل من تجاوز عمره 16 عاماً.

وشددت المؤسسة على ضرورة تصديق الشهادات الدراسية، التي حصل عليها من خارج الدولة الراغبون في التسجيل بالتعليم المستمر المتكامل، مؤكدة عدم قبول شهادات أو وثائق خالية من درجات المواد التي درسها الطالب في بلده، وتدل على نجاحه، وإن كانت معتمدة حسب الأصول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news