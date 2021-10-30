«الإمارات للتعليم» تقسم الطلبة إلى 6 فئات أثناء الاختبارات

المصدر: إعداد: أمين الجمال

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي آليات التعامل مع ست فئات من الطلبة أثناء أداء الاختبارات، هي: فئة الطلبة المطعمين بجرعتين، والحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح فيروس «كورونا»، وغير المطعمين أو الذين لديهم استثناء طبي، والفئة الثانية الطلبة أصحاب الهمم، والثالثة الطلبة خارج الدولة أو في مرحلة علاج، والرابعة الطلبة الذين لم يتمكنوا من التقديم للاختبارات وفق الزمن المحدد، والخامسة الطلبة المصابون والمخالطون لمصابين بفيروس «كورونا»، والفئة الأخيرة الطلبة الذين يعانون ضعف شبكة الانترنت أو لا تتوافر لديهم أجهزة حواسيب آلية.

وتبدأ امتحانات الفصل الأول للطلبة من الأول إلى الثاني عشر يوم 18 من نوفمبر المقبل وتمتد لغاية 29 من الشهر نفسه، في مواد الفئة «أ» النظرية، فيما يؤدي الطلبة اختبارات الفئة «ب» العملية من السابع من نوفمبر المقبل وتستمر حتى 17 من الشهر نفسه، وتبدأ الامتحان التعويضي في الخامس من ديسمبر المقبل وتستمر حتى التاسع من الشهر نفسه، لتبدأ بعدها إجازة الشتاء في 12 ديسمبر لغاية 30 من الشهر نفسه.

وأوضحت المؤسسة آليات التعامل مع هذه الفئات في دليل «سياسة تقييم الطلبة وضوابط الامتحانات للعام الدراسي 2022/‏‏‏2021»، الذي اعتمدته، أخيراً، حيث يتم في الفئة الأولى إجراء الامتحانات حضورياً لطلبة المدارس (المطعمين أو غير المطعمين) مع الالتزام بالفحوص (PCR) حسب بروتوكول تشغيل المنشآت التعليمية.

وبالنسبة للفئة الثانية، فإنه يتم دراسة حالة الطالب من أصحاب الهمم، وتحديد ما إذا كانت تسمح بحضوره بشكل واقعي لأداء الاختبار، وإذا لم تكن حالة الطالب تسمح بالحضور فإنه تخصص لجنة لاختباره عن بعد مع ضرورة فتح كاميرا الحاسوب وتحديد توقيت محدد للاختبار.

أما الفئة الثالثة (الطلبة في الخارج أو في مرحلة العلاج)، فإنه تتم دراسة الحالة الصحية للطالب، وفي حال تمكن من أداء الامتحان يطبق ذلك عن بعد، بعد تشكيل لجنة خاصة مع ضرورة فتح الكاميرا الحاسوب، أما إن كانت الحالة الصحية للطالب لا تسمح بالتقدم إلى الامتحان، فإنه يخوض الاختبار التعويضي وفق جدول تحدده المؤسسة.

وذكر الدليل أن طلبة الفئتين الرابعة والخامسة يمنحون خيار «الاختبارات التعويضية» بعد دراسة أحقية الطالب لهذا النوع من الاختبارات، ونوع التحدي الذي واجهه.

وأوضح الدليل أن المؤسسة ستوفر لطلبة الفئة السادسة أجهزة حاسوب، أو تضع جدولة مناسبة لتفعيل مختبرات الحاسوب في المدارس مع توافر خيار «offline» لحل الاختبار، مشيراً إلى أنه في حال تعذر توفير الحواسيب يتم استخدام النسخ الورقية لأداء الاختبار مع ضرورة لبس القفازات أثناء الامتحانات الورقية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وحددت المؤسسة الدروس المقررة للتقييم الختامي للفصل الدراسي، بحيث تشمل للطلبة من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر مقرر الفصل الدراسي نفسه، أما طلبة الثاني عشر فيكون امتحان الفصل الدراسي الأول مقرر الفصل الدراسي نفسه، بينما امتحان الفصل الدراسي الثالث فيشمل مقرر الفصلين الثاني والثالث.

واقع العملية التربوية

وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنواعاً عدة من التقييمات «التشخيصي والتكويني والتقييمي»، بما يتناسب مع كل مرحلة دراسية، حيث ترتكز سياسة التقييم على محاور عدة مهمة لجعلها أكثر فاعلية وملامسة لواقع العملية التربوية في الميدان.

وجعلها قادرة على تقديم صورة دقيقة عن تقدم الطلبة الأكاديمي والمعرفي خلال العام الدراسي، وتستهدف السياسة المتاحة على موقع المؤسسة الإلكتروني جميع الهيئات الإدارية والتعليمية، ومن ضمنهم أولياء أمور الطلبة، بهدف شرح سياسة التقييم لهم، بصورة واضحة ما يجعلهم مطلعين على خطط المؤسسة لتطوير مستويات الطلبة، والارتقاء بتحصيلهم الأكاديمي.

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