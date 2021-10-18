أسعار الكتب والزي المدرسي تدفع ذوي طلبة إلى «التصوير» و«التفصيل»

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

ارتفاع سعر الزي المدرسي والكتب الدراسية في مدارس خاصة دفع ذوي طلبة إلى اللجوء إلى شراء الكتب والمناهج الدراسية المصورة من المكتبات، وتفصيل الزي المدرسي في محال الخياطة بأقل ثماني مرات من سعرها في المدارس الخاصة، وفق ذوي طلبة.

وأكد ذوو طلبة لـ«الإمارات اليوم» أن أسعار الكتب والمناهج الدراسية في المدارس الخاصة تراوح بين 1200 و2500 درهم، فيما يتم بيع المناهج الدراسية المصور بقيمة 300 درهم في المكتبات، كما يراوح سعر الزي المدرسي من 400 إلى 1200 درهم من دون الزي الرياضي والجاكيت الشتوي، فيما يتم بيعه في محال الخياطة بنحو 150 درهماً.

وتفصيلاً، أفاد ذوو طلبة بأن مكتبات خاصة ومحال خياطة تبيع المناهج الدراسية المصورة والزي المدرسي الذي يحمل شعار كل مدرسة بأقل ثماني مرات من سعرها في المدارس الخاصة، وتنشر المكتبات ومحال الخياطة أرقامها وصور المناهج الدراسية والزي المدرسي على مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» وجروبات «واتس أب»، حيث يتم تصوير المناهج الدراسية لكل مدرسة وحياكة الزي المدرسي بطلب مسبق من ذوي الطلبة ودفع مبلغ رمزي كحجز مسبق للحصول على الكتب والزي بسعر مخفض.

فيما قال مديرون ومسؤولون في مدارس خاصة، لـ«الإمارات اليوم»، إن المدارس لا تشترط على الطلبة شراء الكتب والزي المدرسي من المدرسة وتترك حرية الشراء لذوي الطلبة لتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل ارتفاع الرسوم الدراسية، خصوصاً أن بعض الأسر لديها أكثر من طالب وتسعى لقليل نفقاتها ومصروفاتها الدراسية.

وأوضحوا أن المدارس تشترط فقط أن يكون الزي المدرسي مطابقاً للزي المعتمد في المدرسة من حيث اللون والتصميم والجودة، وتشترط أن يتم نسخ وتصوير الكتب الدراسية بشكل واضح يسهل على الطالب قراءة الصفحات ودراسة المنهج دون نقص في أي درس.

وأشاروا إلى أن المدارس رصدت منذ بداية العام الدراسي إحضار عدد من الطلبة كتباً دراسية مصورة باللونين الأسود والأبيض على الرغم أن الكتب التي تبيعها المدارس ملونة، ولم تطلب منهم تغيير المكتب أو الشراء من مكتبات المدارس، مؤكدين أنه يتم إبلاغ ذوي الطلبة مع بداية العام الدراسي بحرية شراء الكتب والزي المدرسي من المدرسة أو خارجها شرط أن يحضر الطالب للفصل الدراسي بالكتب والزي المدرسي.

إلى ذلك قال أصحاب مكتبات خاصة، رؤوف أبوشعبان، وخليل الشغف، وناصر الطحاوي، إن نسخ الكتب الدراسية وبيعها يلاقي إقبالاً من قبل ذوي الطلبة، خصوصاً أن أسعارها أقل ثماني مرات من سعرها الأصلي، حيث إن بعض المدارس التي تطبق المناهج الأميركية والبريطانية تبيع الكتب من 1200 إلى 2500 درهم كل مرحلة دراسية، ما يضيف أعباء مالية على ذوي الطلبة.

وأضافوا أن المكتبات تحصل على نسخة من الكتب الدراسية، وتنسخها وتصورها بجودة عالية باللونين الأبيض والأسود، بحيث يصل سعر الكتاب اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء إلى 75 درهماً لكل كتاب على سبيل المثال، فيما يتم بيع كتب الوزارة من 20 إلى 22 درهماً، لافتين إلى أن إجمالي سعر الكتب الدراسية المصورة 300 درهم لكل طالب، الأمر الذي يساعد في رواجها في معظم المكتبات الخاصة.

فيما أفاد أصحاب محال خياطة، صديق عبدالرحيم، ولطيف خيون، وصالح إسماعيل، بأنهم يتولون حياكة الزي المدرسي للمدارس الخاصة بعدما رصدوا ارتفاع أسعارها، ونجحوا في توفيرها لذوي الطلبة بأسعار مقبولة.

ولفتوا إلى أنهم يقومون بإحضار صور الزي المدرسي للمدارس الخاصة مع بداية كل عام وحياكة نماذج لها، ووضع شعار المدرسة المعتمد والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات الأمهات المسجلة لدى محال الخياطة.

وأوضحوا أنه يتم حياكة كل زي حسب الطلب بعد دفع ولي أمر الطالب مبلغاً رمزياً كعربون، موضحين أن سعر الزي المدرسي لا يتجاوز 150 درهماً، بحيث يكون سعر القميص 80 درهماً وسعر البنطال 70 درهماً.

من جهتهم أكد ذوو الطلبة، عادل الريس، ووسيم خلف، وحنان زوايدة، أن شراء الكتب الدراسية المصورة والزي المدرسي من المكتبات ومحال الخياطة ساعدهم في تقليل النفقات والمصروفات المدرسية، خصوصاً أن سعر الكتب والزي في المدارس مرتفع ويكلفهم من 1600 إلى 3700 درهم لكل طالب، ما يزيد الأعباء المالية عليهم.

وأضافوا أنه مع قيام المكتبات ومحال الخياطة بمنافسة المدارس الخاصة في أسعار الكتب والزي المدرسي، فإن ذوي الطلبة يفضلون شراء الملتزمات الأقل سعراً حتى وإن كانت أقل جودة لأنها تلبي الغرض وتساعدهم في تقليل نفقات المدارس الخاصة.

البيع عبر الـ«سوشيال ميديا»

أفاد ذوو طلبة في مدارس خاصة، بأن جروبات الـ«واتس أب» وصفحات التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» ساعدت في انتشار محال الخياطة والمكتبات التي تبيع الزي المدرسي والكتب الدراسية، بأسعار مخفضة، الأمر الذي وفر على الأسر عناء البحث عن المكتبات ومحال الخياطة.

وأشاروا إلى أنه يتم التواصل مع المكتبات ومحال الخياطة عبر لـ (واتس أب) وتحديد عدد الكتب المطلوبة وقياسات الطالب ودفع عربون، واستلامها قبل خمسة أيام من بداية العام الدراسي.

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