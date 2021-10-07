مدارس خاصة: امتحانات نهاية الفصل الأول داخل الفصول لجميع الطلبة

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

قررت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول المقررة في ديسمبر المقبل داخل الفصول الدراسية لجميع الطلبة من مختلف المراحل الدراسية، بمن فيهم طلبة التعليم عن بعد، باستثناء أربع فئات: الطلبة الموجودين خارج الدولة غير القادرين على العودة للدولة، وطلبة الأمراض المزمنة، والطلبة من أصحاب الهمم، والمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن القرار جاء للحد من الغش أثناء تقديم الامتحانات عن بعد، وعودة الدوام الدراسي الواقعي في مختلف المراحل الدراسية، وتحديد المستوى الحقيقي لطلبة الـ«أون لاين»، إذ إن نسبة الطلبة الدارسين عن بعد أقل من 10% من إجمالي الطلبة في جميع المراحل الدراسية، وإن السماح للطلبة الدارسين عن بعد بتقديم الامتحانات عبر النظام الالكتروني سيحدث فرقاً شاسعاً في الدرجات بينهم وبين الطلبة في التعليم الواقعي.

وقال مديرون ومسؤولون في مدارس خاصة لـ«الإمارات اليوم» إنهم رصدوا ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الطلبة في امتحانات العام الماضي التي جرت عن بعد على خلاف مستوياتهم التعليمية المتدنية سواء في مشاركتهم الصفية وأدائهم للمشاريع والواجبات أو في امتحانات التقويم.

وأشاروا إلى أنه مع عودة معظم الطلبة للتعليم الواقعي نتيجة عودة الحياة لطبيعتها بعد الانخفاض اليومي للإصابات بفيروس كورونا، فإنه أصبح من الممكن على جميع الطلبة الدارسين عن بعد تأدية امتحانات نهاية الفصل الدراسي في الفصول الدراسية مع بقية زملائهم الطلبة في الفصول الدراسية.

وأضافوا أن تأدية الامتحانات في الفصول ستحدد مستويات جميع الطلبة وستمنع أي محاولة للغش أو المساعدة من قبل ذويهم في المنازل، لافتين إلى أن المدارس لم تقرر بعد ما إذا كانت الامتحانات ستتم بشكل إلكتروني بحيث يحضر كل طالب جهاز الحاسوب معه في الفصل أو من خلال الامتحانات الورقية بالطريقة التقليدية.

وأوضحوا أنه سيتم استثناء أربع فئات من تقديم الامتحانات في الفصول الدراسية: الطلبة الموجودين خارج الدولة غير القادرين على العودة للدولة، وطلبة الأمراض المزمنة، والطلبة من أصحاب الهمم، والطلبة المصابين بـ«كورونا».

وتابعوا أن المدارس تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية خلال عودة الطلبة الدارسين عن بعد للمقاعد الدراسية خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وذكروا أنه سيتم إلزام الطلبة الدارسين عن بعد بإجراء مسحة الأنف قبل 72 ساعة من امتحانات الفصل الدراسي الأول، وحثهم على عدم مخالطة أي أشخاص آخرين غير أفراد الأسرة، وذلك لضمان سلامة وصحة الطلبة في الفصول الدراسية والكوادر التعليمية ولحماية الطلبة الدارسين عن بعد من الإصابة بـ«كورونا».

• يُستثنى من الامتحانات داخل الفصل: الموجودون بالخارج وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والمصابون بـ«كورونا».

• %10 نسبة الطلبة الدارسين «عن بُعد» من إجمالي الطلبة في جميع المراحل الدراسية.

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