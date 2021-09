حمدان التعليمية تُطلق «تحدي علوم المستقبل» للطلبة الموهوبين في الخليج

المصدر: دبي- الامارات اليوم

كشف مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، عن مسابقة «تحدي علوم المستقبل» التي سيُطلقها رسمياً يوم الأحد المقبل (26 سبتمبر الجاري) في دبي.

وتتيح المسابقة المجال أمام الموهوبين في دول مجلس التعاون الخليجي لإبراز قدراتهم الإبداعية من خلال بيئة افتراضية تفاعلية مثالية يتنافس عبرها أكثر من 200 طالب موهوب من دول منطقة الخليج.

وأكّد نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الدكتور جمال المهيري أن مسابقة «تحدي علوم المستقبل» تعد أول مسابقة افتراضية على المستوى الإقليمي للطلبة الموهوبين في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وأضاف: «تهدف هذه المسابقة إلى تعزيز تعلّم مبادئ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، عبر التركيز على أساليب التعلّم متعدد التخصصات للطلبة الموهوبين والمتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا، من خلال منصة افتراضية تمكّن الطلبة المشاركين من عرض مراحل تطور مشاريعهم ومشاركتها مع زملائهم».

وتابع: «تتركز أهداف المسابقة حول مساعدة الطلبة الموهوبين لإبراز طاقاتهم وعرضها من خلال توفير بيئة تنافسية مثالية وإعطاء الطلبة فرصة حل مشكلات حقيقة وتنفيذ نموذج أولي لهذه الحلول ومشاركتها مع الآخرين. كما توفّر المسابقة فرصة لعرض أفكار الطلبة الفائزين على مؤسسات متخصصة في مجال التكنولوجيا لدعم إمكانية تنفيذها، بالإضافة إلى تنمية المهارات الاجتماعية وروح الفريق لدى الطلبة المشاركين، ونشر ثقافة الموهبة والإبداع فيما بينهم».

لقد تم وضع الشروط للطلبة الذين سوف يشاركون في المسابقة حيث يجب على الطالب المشارك أن يكون من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي (دولة الإمارات العربية المتحدة – مملكة البحرين – المملكة العربية السعودية – سلطنة عمان – دولة قطر – دولة الكويت). كما يجب أن تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 17 عاماً (أي من مواليد عام 2004 إلى مواليد عام 2012). ويجب على كل فريق مشارك أن يتكون من عضو أو عضوين بالإضافة إلى وجود مشرف أو مشرفين على كل فريق على أن يكون عمر المشرف أكبر من 18 عاماً.

يذكر أنه قد تم توجيه الدعوة لبعض الجهات لترشيح طلبتهم الموهوبين، وهذه الجهات هي: وزارة التربية والتعليم وجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين وصندوق الوطن ومجلس الشارقة للتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي من دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين ووزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع من المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان ووزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في دولة الكويت.

وسيكون يوم الإطلاق الرسمي للمسابقة خلال حفل الافتتاح الافتراضي يوم الأحد المقبل، وسيتم إعلان النتائـج فـي 25 نوفمبــر 2021 بعد تقييم مشـاريع الفرق المشاركة بناء على معايير مختلفة مثل القدرة على التصميم والتفكير الابتكاري والقدرة على البرمجة ومهارات العرض والتواصل.

وعن آلية تنفيذ المسابقة، فسوف يتم ترشيح الطلبة المشاركين من الجهات الرسمية المعتمدة لرعاية الطلبة الموهوبين بكل دولة، ومن ثم تسجيل الطلبة المرشحين بالتنسيق مع المركزوسوف يتم عقد ثمانية لقاءات افتراضية مع الفرق المشاركة للرد على استفساراتهم وتقديم الدعم الفني لهم ثم رفع الفرق المشاركة لأعمالهم المنجزة على منصة المسابقة، وسيتم تقييم أعمال المشاركين من قبل لجنة التحكيم.

وستمنح الجوائـز لبطل تحدي علوم المستقبل Future Science Challenge Champion وأفضل مُصمّم Best Designer وأفضل مُبتكر Best Innovator وأفضل مُهندس Best Engineer وأفضل مُقدّم Best Presenter.

