«الإمارات للتعليم» تطالب ذوي الطلبة بتوضيح حالة أبنائهم الصحية

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

دعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ذوي الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، إلى توضيح الحالة المرضية التي يعانيها أولادهم، إن وجدت، للإدارات المدرسية للتمكّن من متابعتها.

وأوضحت - في استبيان وجهته إلى الإدارات المدرسية - أن من باب الحرص على متابعة الحالات المرضية، فمن الضروري إبلاغ مديري المدارس بماهية تلك الحالات لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والأكاديمي لهم. وتابعت: «يهدف هذا الإجراء إلى توثيق حالة كل طالب، وما إذا أجرى أي عملية في وقت سابق، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى تتعلق بالتواصل مع أولياء الأمور». وأكدت أن الحفاظ على سلامة البيئة المدرسية مسؤولية مشتركة بين ذوي الطلبة والمدرسة، وفي حال إخلال طرف بدوره، ينعكس ذلك على الطلاب بالدرجة الأولى والبيئة المدرسية بشكل عام.

وشددت على ضرورة توجيه جميع الطلبة بضرورة الالتزام باستخدام معدات الوقاية الشخصية طوال فترة وجوده في المدرسة، وعدم تبادل الأدوات والقرطاسية مع الزملاء، وإبلاغ الإدارة إذا كان الأبناء يعانون أمراضاً مزمنة أو نقص المناعة، وتقديم وثائق بالحالة الصحية، والتواصل مع إدارة المدرسة في حال الاشتباه في الإصابة أو مخالطة أشخاص مصابين.

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