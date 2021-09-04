ميكروسكوب.. مبتكرون.. طالبة مواطنة تبتكر تطبيقاً لمساعدة أصحاب الهمم والمرضى

المصدر: إعداد: أمين الجمال

ابتكرت طالبة مواطنة في الصف التاسع، عضوة في جمعية المخترعين الإماراتية، تطبيقاً ذكياً لمساعدة المرضى، لتسهيل التواصل بين المريض والممرضة، خصوصاً مرضى التهاب المفاصل، وأصحاب الهمم «البكم».

وقالت الطالبة مريم حسن راشد، لـ«الإمارات اليوم» إنها أنجزت التطبيق خلال شهرين، بهدف دعم المرضى وكبار السن، خصوصاً الذين يحتاجون إلى رعاية صحية مستمرة، والذين لا يستطيعون قضاء متطلباتهم بأنفسهم، ولذلك أطلقت عليه اسم «الممرض الذكي»، مؤكدةً أن الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل والدتها وجمعية المخترعين الإماراتية أسهم في إنجاز التطبيق بشكل جيد، وفي وقت قصير نسبياً.

وشرحت طريقة عمل التطبيق الذي يدخل ضمن تطبيقات «Digital Nurse»، بأن المريض يفتح التطبيق ويكتب اسمه ورقم السرير والغرفة، وستظهر له قائمة من الخدمات التي يحتاجها، وإذا لم تتوافر الخدمة التي يريدها في القائمة فإنه يستطيع كتابة الخدمة التي يرغبها وستصل الرسالة على الفور إلى الممرضة لتلبي حاجته.

وأشارت إلى أن هناك ميزة أخرى في التطبيق هي اكتشاف أي مشكلة في اتصال (WiFi) أو الشبكة لتنبيه الممرضة، وإذا حدث ذلك فستظهر رسالة تنبيه للممرضة.

وأفادت الطالبة بأنها حصلت على لقب «الملهمة» من قِبل موسوعة المرأة الإماراتية، بعد جهود حثيثة وتفوق وتميز في إطلاق العديد من الابتكارات الهادفة، إلى جانب حصولها على العديد من الجوائز، ومشاركاتها الفاعلة في شتى المسابقات والفعاليات المجتمعية.

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