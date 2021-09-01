60 طالباً ينضمون إلى الدراسة في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

استقبلت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، التي تعد مركزاً إماراتياً لتدريب الدبلوماسيين، أكثر من 60 طالباً وطالبة، ضمن برامجها التي تشمل دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، وبرنامج ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، وبرنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنمية، الذي كانت قد أطلقته الأكاديمية، أخيراً.

وأكد المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، عضو مجلس أمناء الأكاديمية، زكي أنور نسيبة، أن الوقت عامل أساسي عندما يتعلق الأمر بإحداث تغيير في ظل الأزمات العالمية غير المسبوقة.

وقال: «لم تقتصر الحركة الديناميكية لدولة الإمارات يوماً على مشاريعها التنموية والتطويرية الداخلية فحسب، بل إن قيادتنا لم تغفل أهمية تطوير أدواتها ووسائلها الدبلوماسية، وهو الأمر الذي أخذه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي على عاتقه، منذ اليوم الأول».

من جانبه، أكد مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية برناردينو ليون، أن الأكاديمية ملتزمة بتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة في مجال الدبلوماسية.

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