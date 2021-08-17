"الإمارات للتعليم" تحدد شرطاً لحضور فئة من الطلبة إلى المدارس

المصدر: أمين الجمال - دبي:

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن نظام التعليم المطبق في العام الدراسي المقبل، سيكون "حضورياً" في المدارس، وشددت على ضرورة حصول الطلبة ممن أعمارهم 16 عاماً فما فوق، على اللقاح ضد فيروس "كورونا".

ولفتت المؤسسة إلى أن أخذ اللقاح شرط إلزامي لدخول جميع المنشآت التعليمية، بما فيها الحضانات ومؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ومراكز التدريب وغيرها.

ينطلق العام الدراسي المقبل (2021/‏2022)، في 29 من أغسطس الجاري، حسب التقويم المدرسي الذي اعتمده المجلس الوزاري للتنمية، ويبلغ عدد أيام التمدرس للعام الدراسي الجديد 186 يوماً، وتتوزع إجازات العام على إجازة الشتاء: 12-30 ديسمبر 2021، إجازة الربيع: 27 مارس - 14 أبريل 2022، وإجازة الصيف: تبدأ عند نهاية العام الأكاديمي، على أن لا تتجاوز مدتها 8.2 أسابيع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news