تعرف على موعد تسليم الزي المدرسي وثمنه

المصدر: أمين الجمال - دبي

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، يوم 18 من أغسطس الجاري (الأربعاء المقبل) موعداً لبدء بيع الزي المدرسي على الطلبة، للعام الدراسي الجديد (2022/2021)، وذلك عبر 125 منفذاً لبيع الزي المدرسي لطلبة المدرسة الإماراتية على مستوى الدولة.

وتراوح أسعار القطع من الزي المدرسي بين 25 درهماً و139 درهماً، وتتولى عملية التوزيع منافذ البيع على مستوى الدولة، وتضم تسعة منافذ من شركة المقص الفني، و47 منفذاً من مصنع «في أي بي» للخياطة والأزياء الوطنية وخياطة البدلات العسكرية، و10 منافذ من شركة الإمارات يونيفورم، و19 منفذاً من شركة صناعات الإمارات، و21 منفذاً من مؤسسة المسعود برستيج للخياطة، و17 منفذاً من مؤسسة دار خنجي للأزياء.

وتتوزع المنافذ على أبوظبي والعين وبدع زايد وبني ياس (55 منفذاً)، ودبي (25 منفذاً)، والشارقة وخورفكان (19 منفذاً)، وعجمان (ست منافذ)، وأم القيوين (منافذ واحد)، ورأس الخيمة (11 منفذاً)، والفجيرة (11 منافذ)، إضافة إلى منفذ واحد للبيع إلكترونياً.

وأعلنت المؤسسة على «تويتر» عن توافر الزي المدرسي المعتمد لطلبة المدرسة الإماراتية ابتداءً من الشهر الجاري بجميع المقاسات للطلاب والطالبات بمختلف الحلقات الدراسية، داعية أولياء الأمور والطلبة إلى الحصول عليه من خلال الموردين ومنافذ البيع المعتمدة، مؤكدة حرصها على تغطية وتوفير كل احتياجات الطلبة، وتحديد أسعار الزي المدرسي بما يراعي الظروف والاعتبارات الاقتصادية للأسر.

وأبقت المؤسسة على الزي المدرسي المعتمد في العام الدراسي الماضي، لطلبة الحلقات التعليمية كافة، ومنه زي طلاب الحلقة الثانية بنين، والذي بات الزامياً ليتكون من «تي شيرت» أبيض يحمل شعار المدرسة الإماراتية على الصدر، وبنطلون كحلي اللون مخطط بالأزرق، وفق مرتكزات مستمدة من البيئة المدرسية، وما يتصل بها من أصول وضوابط تربوية.

ويتماشى اعتماد الزيّ لطلبة المدرسة الإماراتية مع أهداف المؤسسة لتوفير تعليم متكافئ، وبيئة تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة على التعلم وفق فلسفة تربوية حديثة تعتمد على أفضل الممارسات التربوية والمناهج وعلى التطوير المستمر لكل محاور المنظومة التعليمية بالمدرسة الإماراتية لخلق جيل متمكن من مهارات العصر ومتطلبات المستقبل.

وتم اعتماد زيّاً موحداً لطلبة المدرسة الإماراتية يواكب مواصفات محددة ليعزز من انتمائهم الوطني وشعورهم بالمساواة والعدالة في التعامل، وتحقيق التجانس في المظهر، وترسيخ الانطباعات الإيجابية حول النظام المدرسي، وتعزيز قيم الولاء والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى توفيره الراحة خلال ساعات الدراسة، للعام الدراسي الجديد.

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