3 مِنح دراسية كاملة باسم الشيخ حمدان بن راشد

المصدر: دبي ■ وام

قررت جامعة دبي تخصيص ثلاث مِنح دراسية سنوية كاملة لطلبة الثانوية العامة المتفوقين، باسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تخليداً لذكراه، إذ قدّم الراحل مسيرة حافلة بالعطاء على الصعيد الوطني، لاسيما دعمه للمشروعات الخيرية والأداء التعليمي المتميز والأبحاث العلمية والبرامج الصحية، ودعمه الطلبة المتعسرين في الجامعة من خلال هيئة آل مكتوم الخيرية.

وستقدم الجامعة مِنحاً كاملة للطلبة الذين حصلوا على معدل 98% وما فوق، على نفقتها الخاصة. وستخصص «منحة الشيخ حمدان بن راشد» لدراسة مرحلة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو تقنية المعلومات، أو هندسة الكهرباء والاتصالات.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور عيسى البستكي، أن الجامعة ستغطي رسوم الدراسة لأربع سنوات لكل طالب يستحق المنحة.

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