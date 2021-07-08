حاكم عجمان يوجّه بتخصيص منح دراسية لـ 3 شقيقات توأم متفوقات

المصدر: مصباح أمين ■ عجمان

وجّه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، بتخصيص ثلاث منح دراسية كاملة في جامعة عجمان لثلاث شقيقات توأم من الجنسية الأردنية (فرح ولين ولجين)، حصلن على معدل موحد في امتحانات الثانوية العامة بنسبة 98.5% مسار متقدم، من مدرسة الحكمة الخاصة في إمارة عجمان.

وجاءت التوجيهات من سموه دعماً لمسيرة التميز والتفوق وانطلاقاً من رعاية سموه المستمرة للعلم والعلماء، لتؤكد ضرورة رعاية ودعم الطلبة المبدعين والمتميزين، ومد يد العون لهم للاستمرار في رحلة التميز والإبداع خلال دراستهم الجامعية والعليا.

وقال سموه: «دعمنا للمتفوقين من أبنائنا الطلبة هو تكريم للعلم والمتميزين والأوائل، وتشجيع لجيل المستقبل في تحمل المسؤولية لكي يأخذ دوره في خدمة هذه الأرض الطيبة».

وأشاد سموه بالدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لتعزيز النهضة التعليمية وإعطاء القطاع التعليمي اهتماماً كبيراً ورعاية خاصة باعتباره القطاع الأساسي في تأهيل الكوادر وصقل المواهب، وإعداد أجيال مساهمة في تطور الدولة وتقدمها.

وثمّن سموه جهود العاملين بالميدان التربوي على مستوى الدولة والهيئات التدريسية والإدارية، الذين لهم دور كبير في ما تحققه المؤسسات التعليمية من نجاح وتفوق. وتلقت أسرة الشقيقات منحة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بفرح كبير، وقالت والدة الطالبات الثلاث ابتسام كساب، لـ«الإمارات اليوم»، إن توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان بمنح بناتها منحة دراسية أدخل السرور والفرح على أسرتها، لافتة إلى أن توجيهات سموه أزاحت عبء البحث عن الجامعات وعن المنح الجامعية.

وأوضحت أن الأسرة كانت قلقة من عدم حصول بناتها على منح جامعية نظراً لتفوقهن، حيث كن بصدد إرسالهن للدراسة خارج الدولة لتوفير الرسوم والمصاريف، إلا أن توجيه صاحب السمو حاكم عجمان أسهم في تخفيف الأعباء عن الأسرة، مشيرة إلى أنها ستعمل على تفوق بناتها في الدراسة الجامعية والوصول إلى مراحل التميز تقديراً لتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت تقريراً حول حصول التوأم الثلاثة على معدل موحد في امتحانات الثانوية العامة، بنسبة 98.5% قسم متقدم من مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان والتي تطبق التعليم الوزاري.

حميد بن راشد:

• «دعمنا للمتفوقين تكريم للعلم والمتميزين، وتشجيع لجيل المستقبل في تحمل المسؤولية».

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