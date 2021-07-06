8 خطوات لتصديق شهادة الصف 12

المصدر: أمين الجمال - دبي

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ثماني خطوات لتقديم طلب تصديق الشهادات الدراسية للصف الثاني عشر، هي زيارة الموقع، واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم طلب تصديق الشهادة تعليم عام، واختيار النسخة الأصلية، وتعبئة وإرفاق المستندات، ودفع الرسوم إلكترونياً، ثم يتم إرسال إشعار للمتعامل، وسيتم توصيل النسخة الأصلية للشهادة عن طريق شركة "توصيل".

من جهة أخرى، أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأنها قررت تطبيق امتحانات الإعادة لطلبة الثانوية، ولا يوجد امتحانات "تحسينية"، لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي الجاري (2021/2020) وذلك بعد دراسة مستفيضة أجرتها المؤسسة في الآونة الأخيرة للوقوف على العائد من الامتحانات المذكورة (التحسينية)، مقارنة مع نتائج الفئة المستهدفة من طلبة الصف 12 التي تم إعلانها، أخيراً.

وأوضحت المؤسسة أن الطلبة المعنين بامتحانات "التحسين" حققوا نتائج متقدمة، تتضاءل معها فرصة استفادتهم من تلك الامتحانات، لذلك قررت المؤسسة تطبيق امتحانات الإعادة فقط.

وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن المدارس على أتم جاهزية للتعامل مع ملاحظات الطلبة وأولياء أمور الطلبة بخصوص النتائج.

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