"الإمارات للتعليم": لا امتحانات تحسينية للعام الدراسي الجاري

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأنها قررت تطبيق امتحانات الإعادة لطلبة الثانوية، ولا يوجد امتحانات "تحسينية"، لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي الجاري (2021/2020) وذلك بعد دراسة مستفيضة أجرتها المؤسسة في الآونة الأخيرة للوقوف على العائد من الامتحانات المذكورة (التحسينية)، مقارنة مع نتائج الفئة المستهدفة من طلبة الصف 12 التي تم إعلانها، أخيراً.

وأوضحت المؤسسة أن الطلبة المعنين بامتحانات "التحسين" حققوا نتائج متقدمة، تتضاءل معها فرصة استفادتهم من تلك الامتحانات، لذلك قررت المؤسسة تطبيق امتحانات الإعادة فقط.

وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن المدارس على أتم جاهزية للتعامل مع ملاحظات الطلبة وأولياء أمور الطلبة بخصوص النتائج.

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