شيخة محمد: حرصت على التفوق لأتمكن من سداد ديني للإمارات

المصدر: سمية الحمادي ■ عجمان

«حرصت على أن يسجل اسمي ضمن قائمة الأوائل في الدولة، الذين يزف خبر تفوقهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لأتمكن من سداد ديني للإمارات»، هكذا عبرت الطالبة شيخة محمد سلطان أحمد من مدرسة الحكمة الخاصة في إمارة عجمان، لحصولها على نسبة خوّلتها لأن تكون من أوائل المسار العام للتعليم الخاص في الدولة.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «تلقيت الخبر المفرح عبر حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، في وسائل التواصل الاجتماعي. وأهدي هذا النجاح لقيادتنا ولوالديّ وأفراد أسرتي ومعلماتي، الذين لعبوا دوراً أساسياً في حصولي على هذه النتيجة»، مشيرة إلى أنها أول فرحة لأسرتها بنسبة خوّلتها لأن تكون من أوائل الدولة، وستتبع خطاها شقيقتاها لتشرفا العائلة بهذا الشرف الكبير».

وأضافت: «واجهت صعوبة كبيرة في بداية الأمر مع انتقال النظام التعليمي من واقعي إلى تعليم عن بُعد، إلا أنني أخذته بجدية كبيرة ولم أستهن به وكنت أستذكر المعلومات بشكل يومي خصوصاً قبل فترة الاختبارات، كما أنني أستعين بمعلمتي طوال الوقت في حال واجهتني أي صعوبة خلال الأيام الدراسية»، مؤكدة أن فترة الاختبارات النهائية كانت ميسرة من قبل إدارة المدرسة، الأمر الذي أسهم في تقليل توترها. وأشارت إلى أنها اختارت الجامعة الأميركية بإمارة الشارقة، وتميل لتخصص العلاقات الدولية.

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