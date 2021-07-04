دبلوم مهني جديد لتطوير مهارات التصوير بالموجات فوق الصوتية في "صحة"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أبرمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة رعاية صحية في الدولة، شراكة جديدة مع مركز جامعة الشارقة للتدريب السريري والجراحي، لتقديم برنامج دبلوم مهني جديد في الموجات فوق الصوتية لأخصائي التصوير بالأشعة، للعاملين في شركة "صحة"، مدته عام واحد، بهدف تعزيز كفاءة ومهارة أخصائيي التصوير بالموجات فوق الصوتية، وأخصائيي الأشعة في جميع منشآت "صحة"، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتوحيد ممارسة التصوير في الموجات فوق الصوتية في منشآت شركة "صحة".

ووفقاً للشراكة يتعيّن على المشاركين في الدبلوم المهني، حضور ست وحدات، (أربع وحدات أساسية، ووحدتان اختياريتان)، إذ يعتمد البرنامج أسلوب التعليم المباشر والهجين، ويتم تدريس الجوانب النظرية من خلال جلسات تفاعلية عبر الإنترنت (محاضرات ودراسات حالة وعرض فيديو وأسئلة وأجوبة) يليها تدريب عملي ليوم كامل من خلال التعامل المباشر مع المرضى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية إحدى منشآت "صحة"، ومستشفى توام في العين، ومركز التدريب السريري والجراحي في جامعة الشارقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "صحة"، الدكتور طارق فتحي، حرص الشركة على مواصلة تطوير مهارات موظفيها وتمكينهم من أداء مهامهم وفقاً لأعلى المعايير الدولية، مشيراً إلى إطلاق "صحة" بالتعاون مع جامعة الشارقة لبرنامج الموجات فوق الصوتية المكثف، لتعزيز مهارات أخصائيي التصوير الإشعاعي العاملين في منشآت "صحة".

فيما قال نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية. عميد كلية الطب، البروفيسور قتيبة حميد: "نحن متحمسون لإطلاق الدبلوم المهني الجديد في الموجات فوق الصوتية بالتعاون مع شركة "صحة" أكبر شبكة رعاية صحية في دولة الإمارات، ونتطلع من خلال هذا البرنامج لتزويد المرشحين بمجموعة المهارات المناسبة لأداء بعض الممارسات السريرية بكفاءة، ومساعدتهم على تطوير التفكير النقدي والقدرات التحليلية والتعلم مدى الحياة والسعي للحصول على مستوى أعلى من التدريب".

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