91% نسبة النجاح في المدارس الحكومية والخاصة مطبّقة المنهاج الوزاري

المصدر: أمين الجمال - دبي

كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن نسبة النجاح العامة في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم ما يقارب 91%.

وأفادت بأن طلبة الصف 12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، حققوا نتائج متقدمة في اختبار نهاية العام الدراسي 2020/2021 حيث قدم 28,220 طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة الامتحان النهائي لطلبة الصف.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر سلسلة تغريدات عبر حساب سموه على تويتر الطلبة السبع الأوائل على مستوى الدولة وهم :هند محمد حسن عبدالله الجناحي، التعليم الحكومي- مسار النخبة، من مدرسة السلام للتعليم الثانوي بنات، و رغد مؤيد أسعد دناوي، التعليم الحكومي- المسار المتقدم، مدرسة قطر الندى، و فاطمة صالح سالم الشعملي، التعليم الحكومي- المسار العام، مدرسة مارية القبطية للتعليم الثانوي للبنات، وعبد الرحمن وليد راشد الشرهان النعيمي، التعليم الحكومي- مسار النخبة، ثانوية التكنولوجيا التطبيقية- رأس الخيمة بنين و ميرة على صالح الصويلح الزعابي، التعليم الحكومي- المسار المتقدم التقني، ثانوية التكنولوجيا التطبيقية فلج المعلا-بنات، وشيخة محمد سلطان أحمد، التعليم الخاص- المسار العام، مدرسة الحكمة الخاصة، و رهف مشتاق جبار الدليمي، التعليم الخاص- المسار المتقدم، مدرسة الرؤية الخاصة، متمنيا لهم سموه التوفيق والسداد في مسيرتهم التعليمية المقبلة في قطاع التعليم العالي.

وتقدم لامتحان الثانوية العامة قرابة 19956 طالبا وطالبة في المدارس الحكومية وبلغت نسبة النجاح العامة ما يقارب 88 بالمئة، وبلغت نسبة نجاح الطلبة في مساري النخبة والمتقدم 100 بالمئة وفي المسار العام ما يقارب 84 بالمئة، وبلغت نسبة النجاح في المسار التطبيقي 77 بالمئة.

وتفصيلا حقق طلبة مسار النخبة البالغ عددهم 146 طالب وطالبة والمطبق حصرا في المدارس الحكومية نسبة نجاح بلغت 100% ، حيث نال 33% منهم درجة (A+)، و 58% منهم درجة (A، ونسبة منخفضة درجة (B+). ويذكر أن درجات مسار النخبة من الأعلى هي (A+)، (A)، و(B+) و (C+).

أما طلبة المسار المتقدم لطلبة 12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة والبالغ عددهم 11400 طالب وطالبة ، بلغت نسبة نجاحهم 100% ، وحاز 44% منهم على درجة (A)، و 40% منهم نالوا درجة (B+)، و15% منهم حققوا درجة (B) ونسبة 1% منهم حصلوا على درجة (C+) بمستوى مقبول. ويذكر أن درجات المسار العام من الأعلى كالآتي: (A)، (B+)، (B)، (C) و (F)- أقل من 60 في المئة.

وفيما يتعلق بطلبة المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم بلغت نسبة النجاح العامة ما يقارب 96 بالمئة لمجموع الطلبة البالغ عددهم 8255 طالب وطالبة، حيث بلغت نسبة النجاح في المسار العام ما يقارب 88 بالمئة والمتقدم 100%.

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