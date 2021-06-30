«الإمارات للتعليم»: استقبال استقالات الكوادر التعليمية في ديسمبر

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأنها أوقفت استقبال طلبات استقالات الكوادر (الموظفين في الميدان التربوي، معلمين وإداريين)، يوم الخميس الماضي، مؤكدة أن استقبال الاستقالات في شهر ديسمبر.

وأبلغت المؤسسة «الإمارات اليوم»، أن قرار إيقاف استقبال استقالات الكوادر، جاء بناء على قرار تم تعميمه على الميدان في 15 من فبراير الماضي، مضيفة أنه من المقرر إتاحة تقديم طلبات الاستقالة بشكل سنوي في شهر ديسمبر من كل عام.

وأوضحت المؤسسة أن تثبيت مواعيد الاستقالات يأتي في إطار التخطيط المناسب للعام الأكاديمي المقبل، كما هو متعارف عليه بأنظمة التعليم، فالتحديد ضروري لتنظيم آلية التعيينات المستقبلية، وسد الشواغر، واختيار أفضل الكفاءات من المعلمين لسد الشواغر الناتجة عن الاستقالات، دون المساس باستقرار الميدان، وتشغيل المدارس.​

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