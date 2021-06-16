"التعليم والمعرفة" تفتح باب التسجيل في المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة، الجهة المحلية المنظّمة للمسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في المنافسات المحلية التي تركّز على مجال الروبوتات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويستمرّ التسجيل في المسابقة الوطنية حتى 27 أغسطس، حيث تستقبل الطلبات من الفرق المكوّنة من ثلاثة أفراد كحدّ أقصى مع مدرب، والذين تتراوح أعمارهم بين 8 - 19 عاماً من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية والجامعات في جميع أنحاء الإمارات، ضمن ثلاث فئات رئيسية هي الفئة العادية والفئة المفتوحة وفئة مهندسي المستقبل. وتخضع كل فئة إلى متطلبات عمرية محددة، هي الابتدائية 8 - 12 سنة والإعدادية 12 - 15 سنة والثانوية 15 - 19 سنة.

وتأتي نسخة هذا العام من الفعالية لتسلّط الضوء على "روبوتات مستقبل الطاقة"، وستنعقد منافسات المرحلة التأهيلية عبر الإنترنت خلال شهر سبتمبر، حيث تختتم المنافسات باختيار الفرق السبعة الناجحة من مختلف الفئات، لتنتقل هذه الفرق لتمثيل دولة الإمارات في النهائيات العالمية الافتراضية في نوفمبر.

قالت المدير التنفيذي لقطاع الشراكات التعليمية في الدائرة، خلود الظاهري،: "نحرص على دعم مسابقات أولمبياد الروبوت العالمي إيماناً منا بالدور المحوري الذي يلعبه مجال الروبوتات في توجيه مسيرة التحوّل الذكي في مختلف القطاعات. وتنسجم جهودنا هذه مع إستراتيجية دولة الإمارات الرامية لتأسيس اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة”.

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