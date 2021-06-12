«الإمارات للتعليم» تعتمد خطتها لبقية أيام التمدرس بعد الامتحانات

المصدر: أمين الجمال - دبي:

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خطتها لبقية أيام التمدرس للعام الأكاديمي الجاري الذي ينتهي بتاريخ 30 يونيو الجاري، وذلك حسب التقويم المدرسي المعتمد من المجلس الوزاري للتنمية لأعوام «20،21،22»، حيث يواصل طلبة المدارس الالتزام بالدوام المدرسي «عن بعد» بعد انتهاء فترة الامتحانات والمقررة بتاريخ 17 يونيو من هذا الشهر.

وبيَّنت المؤسسة أن انتهاء الطلبة من امتحانات الفصل الدراسي الثالث يعتبر دلالة على انتهائهم من المنهج الدراسي، وليس انتهاء العام الدراسي، إذ حدد القرار أيام التمدرس وفقاً للتقويم المشار إليه، وهو ما يعني استمرارية الدوام المدرسي عقب الامتحانات للتركيز على صقل بعض مهارات الطلبة ضمن بيئة تعليمية تفاعلية.

وحددت المؤسسة مدة اليوم الدراسي لهذه الفترة بواقع أربع ساعات، إذ ستقوم الكوادر التربوية في مختلف المدارس الحكومية بإدارة مجموعة من الأنشطة اللامنهجية التي من شأنها تكريس بعض المهارات المهمة للطلبة، وبإمكانهم الاستفادة منها في مراحلهم الدراسية اللاحقة، وتحاكي بمضامينها مفاهيم تربوية متنوعة كالتعليم العلاجي وصقل المهارات وغيرها. كما حددت محاور مخصصة للطلبة من الصفوف 4-11 بحيث سيتم العمل على تطوير مهاراتهم في مجالات البرمجة واللغات و الرياضيات وفقا لحالات دراسة تمزج ما بين التعليم النظري والعملي بما يضمن تركيز بعض المهارات لديهم بشكل أكبر.

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