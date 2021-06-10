جامعة الإمارات تنظم معرض التوظيف والتدريب الافتراضي 2021

المصدر: العين- الإمارات اليوم

يُنظّم مركز التوظيف وشؤون الخريجين معرض «جامعة الإمارات للتوظيف والتدريب» الافتراضي تحت شعار «أنت المستقبل»، برعاية مدير الجامعة بالإنابة الدكتور غالب الحضرمي على مدى يومي 15-16 يونيو الجاري.

ويهدف المعرض إلى مساعدة طلبة وخريجي الجامعة للتعرّف على متطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية والتدريبية بمشاركة مختلف القطاعات الخاصة والحكومية في الدولة والقطاعات العالمية، ودعم وتعزيز جهود التوطين، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لجامعة الامارات، بالإضافة إلى استضافة مجموعة من الورش المهنية والجلسات الحوارية ومجموعات العصف الذهني خلال فترة انعقاد المعرض، وبمشاركة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالدولة.

وقالت النائب المشارك لشؤون الطلبة الدكتورة عائشة الظاهري أن معرض جامعة الإمارات للتوظيف والتدريب يُشكّل ملتقى بين الطلبة الخريجين وأصحاب العمل، والذي يأتي في سياق رؤية جامعة الإمارات «جامعة المستقبل» في تعزيز فرص توظيف طلبتها، والإسهام في العمل على خدمة مجتمعهم.

وأكّدت الظاهري على دور جامعة الإمارات في دعم خريجيها وطلبتها، وامتلاكها لنخبة من أصحاب المهارات والأدوات الملائمين لمتطلبات سوق العمل. لافتة إلى أن الجامعة، وعلى مدى سنوات طويلة، قدّمت نماذج مُشرّفة من خريجيها وفق معايير ومتطلبات أرباب العمل، ووفق المتغيرات التي تطلبتها الوظائف المحلية والدولية.

وقالت رئيس وحدة الإعداد المهني أمل المعمري: «نتطلّع إلى أن يكون هذا المعرض نقطة ملتقى بين الخريجين والجهات التي تطرح فرص العمل والبرامج التدريبية والمنح الدراسية، وتعريف الطلبة بالمهارات والتخصصات التي تطلبها هذه المؤسسات، إلى جانب منح المؤسسات فرصة للتعرّف على الطلبة ونوعية المهارات والأدوات التي يملكونها، وإبراز المخرجات العالية لطلبة جامعة الإمارات. كما يُعدّ المعرض فرصة للطلبة المستجدين في الجامعة ليتعرفوا على متطلبات سوق العمل وبالتالي مساعدتهم على تحديد التخصصات التي سيلتحقون بها».

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