بالفيديو.. تعرف إلى إجراءات تنظيم حفل التخرج لطلبة "الثانوية"

المصدر: أمين الجمال - دبي

حدد دليل الإجراءات و الضوابط الخاصة بحفلات التخرج الصادر عن حكومة دبي، خمس ضوابط عامة تنظم ‏حفلات تخرج طلبة الثانوية العامة (الصف 12 أو 13)، وتنظم الحفلات في الحرم المدرسي أو خارجه في حال وجود طاقة استيعابية ملائمة، مع الالتزام بطاقة استيعابية للمكان (4 أمتار مربعة للشخص الواحد)، ‏ووضع إجراءات محددة للسماح بإقامة حفلات التخرج مثال ( ملء ‏الطلب عبر بوابة الهيئة للمدارس)، ‏إضافة إلى التنسيق التام بين الجهات المعنية وهي هيئة المعرفة و دائرة السياحة في دبي وبلدية دبي وذلك لاستكمال زيارات الالتزام والرقابة والتأكد من الالتزام التام بالإجراءات.

‏وتضمنت الإجراءات 10 ضوابط قبل حفل التخرج، وهي أن المدرسة مسؤولة عن التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترافية المعتمدة كافة، سواء كانت داخل حرم المدرسة أم خارجه، ‏وتسجيل أسماء الحضور (الطلبة واثنين من أفراد الأسرة)، وسيتم إعفاء الخريجين والضيوف والطاقم الأكاديمي من فحص PCR في حال استكمال جميع تطعيمات، وفي حال عدم استكمال التطعيم لأي سبب يجب تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR، لا تتجاوز 48 ساعة، ‏وفي حال عدم إبراز نتيجة فحص سلبية في يوم التخرج لن يتم الدخول إلى موقع الحدث، كما يجب أن يتم استلام جميع الأغراض المتعلقة بحفل التخرج قبل موعده، ‏ويجب أن يكون لدى المدرسة خطة واضحة لإدارة الحشود في مكان الحفل، ويجب وضع خطة إدارة الحشود عند ‏المداخل والمخارج تجنباً للزحام، ‏وفي حال عدم وجود ‏طاقة استيعابية كافية للمكان ينصح بتطبيق النموذج الهجين، وإتاحة الفرصة للضيوف لمتابعة الحفل عبر الإنترنت من خلال التطبيقات المتاحة، وينبغي على المدرسة قبل تنظيم حفل التخرج التأكد من توقيع الضيوف على تعهد يفيد بأنهم لا يعانون من أعراض مرضية، ويؤكدون التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

‏وحددت الضوابط 11 إجراءً أثناء حفل التخرج، إذ يجب على الخريجين ارتداء زي التخرج بالكامل قبل الدخول إلى موقع الحفل، وعدم توفير أي موقع أو منطقة قبل دخول القاعة للتجهيز والإعدادات وذلك تجنباً لحصول أي تجمعات، ‏وإبراز شهادة التطعيم أو نتيجة فحص سلبية مدتها لا تتجاوز 48 ساعة عند المدخل، والتأكد من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي، والتقيد بطاقة الاستيعابية للمكان، وتسليم أو وضع الشهادات على الكراسي والاكتفاء بالتصوير مع الكادر المدرسي على المسرح، مع الالتزام بالتباعد الجسدي، كما يجب أن يجلس الخريجون على الكراسي المخصصة لهم وعدم تبادلها، ولا يسمح بالاختلاط والتجمع داخل القاعة وخارجها، ولا يسمح بالمصافحة أو أي شكل من أشكال التواصل الجسدي، ولا يسمح للضيوف والأهالي بدخول المنطقة الخاصة بالخريجين أثناء الحفل، كما يمنع تقديم الطعام، ويجب ألا تزيد ‏مدة الحفلة على 90 دقيقة.

بالفيديو.. تعرف إلى إجراءات تنظيم حفل التخرج لطلبة "الثانوية" #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/3miNQjTqB6 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 31, 2021

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