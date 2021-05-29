ميكروسكوب.. 3 طلاب مواطنين يبتكرون طريقة ذكية للتطوع

المصدر: إعداد: أمين الجمال

توصل ثلاثة طلاب مواطنين، يدرسون الهندسة الكهربائية في جامعة دبي، إلى طريقة مبتكرة للتطوع باستخدام «موقع إلكتروني»، بحيث يمنح كل متطوع عدداً من النقاط التحفيزية التي يمكن استبدالها بخدمات يحتاجها في حياته (نفقاته الشهرية) لتوفير احتياجاته المعيشية، وذلك في حالات التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع مثل جائحة «كورونا»، وأطلقوا عليه اسم «انتفع».

وقال الطالب محمد مجرن إنه اشترك مع زميليه عبدالرحمن الجسمي، وعمر الزرعوني، في تنفيذ مشروع «انتفع»، الذي يدعم العمل التطوعي في المجتمع بطريقة ذكية، بحيث يتبرع الموظف بجزء من وقته لخدمة المجتمع مقابل نقاط تسجل له من خلال موقع إلكتروني، ويمكن أن يستبدلها بعدد من الخدمات المعيشية، أو خصومات على بطاقة النقاط، سواء مواد غذائية أو غيرها، وذلك من منافذ بيع محددة مشتركة في الموقع الإلكتروني للتطوع.

وأضاف أن الموقع الإلكتروني يتضمن مستويات للتطوع، وكلما زاد عدد ساعات التطوع عند الشخص انتقل إلى مستوى أعلى، موضحاً أن عدد ساعات التطوع أسبوعياً من ثلاث ساعات إلى 25 ساعة.

وذكر أنه وزميليه استلهموا فكرة المشروع الذي أنجزوه خلال ثلاثة أشهر، من خلال الظروف التي أفرزتها جائحة «كورونا»، واشتركوا بالمشروع في جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشروعات، ومسابقة الابتكار وريادة الأعمال التي نظمها «صندوق محمد بن راشد للابتكار» ضمن برنامج حاضنات الجامعات، وفازوا بالمركز الثاني في المسابقة.

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