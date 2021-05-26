"الإمارات للتعليم" تخفف مقررات الفصل الدراسي الثالث

المصدر: أمين الجمال - دبي:

وجهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مديري المدارس إلى حذف عدد من دروس مقررات منهاج الفصل الدراسي الثالث، وذلك تحفيفاً على الطلبة والمعلمين حتى يتمكنوا من الانتهاء من المقررات في الثالث من يونيو المقبل، استعداداً لامتحانات الفصل العام الدراسي الجاري التي سوف تنطلق في الثامن من الشهر نفسه.



وأكدت المؤسسة في تصريحات صحافية حرصها على توفير بيئة تعليمية تراعي بمرتكزاتها كافة أطراف العملية التعليمية سواء لجهة المحتوى الدراسي ومدة الفصل الدراسي كذلك، لافتةً إلى أنها تراعي أهمية ترسيخ النواتج التربوية المتوقعة لكل فصل دراسي في أذهان الطلبة وذلك بالتعاون التام مع المعلمين، كما تأخذ بالحسبان أهمية التراكم المعرفي للطلبة وتأثيره على المراحل الدراسية اللاحقة.



وتعكف المؤسسة بشكل دائم على دراسة أي تحديات قد تحول دون تمكن الطلبة من الوصول للنواتج المطلوبة لأخذ إجراء حيال ذلك إن لزم الامر، وعلى ضوء ذلك ووفقاً للحالة الراهنة وبناء على ما تقتضيه مصلحة الطلبة قامت المؤسسة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بتخفيف مقررات الفصل الدراسي الثالث بما يتماشى مع المعطيات الواردة من الميدان التربوي ووفق رؤية تراعي البناء المعرفي للطلبة في مراحلهم التعليمية المقبلة.



وكانت إدارات مدارس حكومية وجهت معلميها بضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية في موعد أقصاه الثالث من يونيو المقبل، لافتة إلى الانتهاء من الامتحانات التكوينية وتجهيز درجاتها للرصد عندما يتم فتح نظام الدرجات في «المنهل».

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